Оголошено офіційні результати виборів мера Львова

Садовий отримав підтримку 62,25% виборців

Міська територіальна виборча комісія Львова оприлюднила офіційні результати виборів голови Львівської ОТГ 22 листопада, за якими Андрій Садовий отримав 62,25% підтримки виборців, Олег Синютка – 37,75%.

Про це Тvoemisto.tv повідомив голова Львівської міської виборчої комісії Ігор Сліпецький.

У першому турі виборів голови Львівської ОТГ, які відбулися 25 жовтня, за Андрія Садового проголосували 40,09% виборців (91 131 голос), а за Олега Синютку – 31,1% (70 682 голоси).

Тоді розрив між кандидатами становив 8,99%.

Як відомо, 22 листопада у Львові відбувся другий тур виборів. За результатами екзит-полу, у ньому переміг чинний мер Андрій Садовий із результатом 62,8% голосів виборців. Його суперник кандидат від партії «Європейська солідарність» Олег Синютка уже привітав Садового з перемогою. Станом на 24 листопада було пораховано 100% бюлетенів, але офіційного оголошення Садового мером не було.

24 листопада Львівська міськрада провела перше засідання без мера. Голова ТВК привів до присяги депутатів, не привівши до присяги міського голову. Факт проведення засідання у такому форматі позбавляє повноважень чинного і переобраного на новий термін мера Андрія Садового. Коментуючи скандальне засідання міськради Садовий визнав, що вона фактично припинила його повноваження і йому соромно бачити таку поведінку частини депутатів.

На засіданні у сесійній залі Львівської міської ради зареєструвалися депутати від «Європейської солідарності», ВО «Свобода» і партії «Варта», загальною кількістю 39 депутатів. Представники «Самопомочі» і «Голосу» участі в засіданні не брали. Всього у міськраді Львова 64 депутати