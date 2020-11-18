  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чоловіка, що напав з гранатою на магазин на Львівщині, взяли під варту

    • Розсилка

    Чоловік, погрожуючи предметом, схожим на гранату, відкрито заволодів грошима в сумі 1500 грн та мобільним телефоном

    Львів’янина, який з гранатою напав на магазин в с.Суховоля, що на Львівщині, взяли під варту.

    Про це повідомили  у пресслужбі Львівської обласної прокуратури.

    «За процесуального керівництва Городоцької місцевої прокуратури повідомлено про підозру 42-річному львів’янину за розбійний напад на магазин у с.Суховоля, тобто за кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.187 КК України (розбій)», – пише видання.

    Так, було встановлено, що у неділю, 15 листопада цього року, в магазині «Продукти» у с.Суховоля чоловік, погрожуючи предметом, схожим на гранату, відкрито заволодів грошима в сумі 1500 грн та мобільним телефоном.

    Після скоєного, фігурант втік з місця злочину, однак у той же день його по гарячих слідах затримали у порядку ст. 208 КПК України.

    «Під час особистого огляду у підозрюваного вилучено: два корпуси гранати типу РГД-5 та два запали, мобільний телефон», – йдеться у повідомленні.

    Суд задоволив клопотання прокурорів і обрав фігурантові запобіжний захід – тримання під вартою.

    Досудове розслідування триває. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.

    Теги: напад чоловік магазин
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies