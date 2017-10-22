Чоловіка у Лондоні ледь не вбило брилою льоду, що впала з неба: відео

Інцидент потрапив на автореєстратор

Брила льоду впала з неба на дорогу в британській столиці, мало не зачепивши перехожих. Інцидент потрапив на автореєстратор. На кадрах видно, як прибиральник вулиці відскакує вбік, коли на землю падають шматки льоду. Як пише газета Richmond and Twickenham Times, чоловік на ім'я Сергій Мєшков розповів, що ледве врятувався від крижаної брили



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Брила льоду, що ледь не впала на чоловіка

Інцидент потрапив на автореєстратор

Брила льоду впала з неба на дорогу в британській столиці, мало не зачепивши перехожих.

Інцидент потрапив на автореєстратор. На кадрах видно, як прибиральник вулиці відскакує вбік, коли на землю падають шматки льоду.

Як пише газета Richmond and Twickenham Times, чоловік на ім'я Сергій Мєшков розповів, що ледве врятувався від крижаної брили «кілограмів на десять», що летіла на нього.

ЗМІ відзначають, що над цією вулицею часто пролітають літаки, і лід міг впасти з одного з них. Однак в управлінні цивільною авіацією вважають, що в даному випадку мова йде про «метеорологічне явище».