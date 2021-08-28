Чоловіку загрожує в'язниця за те, що він переклеював штрих-коди з дешевих товарів на дорогі

Чоловік завдав збитків супермаркету на 1500 гривень

Мешканцю Чернівців загрожує до трьох років обмеження волі через те, що переклеїв штрих-коди з дешевих товарів на дорогі. Про це повідомляє пресслужба поліції.

На початку серпня цього року до поліції надійшло повідомлення від працівників одного з супермаркетів Чернівців про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа товарами на загальну суму майже 1500 гривень. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження.

За протиправні дії правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

Під час проведення оперативно-розшукових та спеціальних поліцейських заходів правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 35-річний чернівчанин.

Поліцейські з’ясували, що того дня чоловік здійснював покупки у магазині та, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами та назвою товарів із дорожчих на дешевші.

Внаслідок цих шахрайських дій чоловік завдав збитків супермаркету на 1500 гривень.

Дізнавачі поліції повідомили йому про підозру у вчиненні проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі.