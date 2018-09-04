Чотири ліквідовані суди за вісім місяців отримали з бюджету понад 100 млн грн документ



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Понад 84% коштів пішли на зарплати суддям і працівникам апарату

Після запуску наприкінці 2017-го нового Верховного Суду розгляд справ припинили старий Верховний Суд України, а також три вищі спеціалізовані суди. Але вони досі остаточно не ліквідовані. А з початку 2018 року на їхнє фінансування з держбюджету витрачено майже 109 мільйонів гривень, більшість - на зарплати.

Про це йдеться в сюжеті Наталії Касяненко для програми «Наші гроші з Денисом Бігусом».

Зокрема, з початку року до 17 серпня Верховний Суд України використав майже 41 мільйон гривень, Вищий адмінсуд - більше 27 мільйонів гривень, Вищий господарський - близько 24 мільйонів гривень, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ - 16 мільйонів гривень. Такі дані надані у відповіді Державного казначейства на запит журналістів.

Понад 84% цих коштів пішли на зарплати суддям і працівникам апарату. Це випливає з відповіді телепрограмі від нового Верховного Суду. Так, фонд оплати праці (суддів і апарату) станом на 24 липня цього року становив для Верховного Суду України - понад 36 мільйонів гривень, Вищого адмінсуду - майже 23 мільйони гривень, Вищого господарського - близько 20 мільйонів гривень, Вищого спеціалізованого з розгляду цивільних і кримінальних справ - більше 13 мільйонів гривень.

Судді, які не здійснюють правосуддя, продовжують отримувати суддівську винагороду, але без різних доплат. Це близько 20 тисяч гривень щомісячного окладу на суддю. Найвищий оклад наразі у суддів неробочого Верховного Суду України - майже 23 тисячі гривень.

При цьому судді, які залишилися у Верховному Суді України, тобто не пройшли конкурс у новий Верховний, називають ліквідацію свого органу неконституційною, намагаються зупинити цей процес і бажають потрапити до нового Верховного Суду без конкурсу.

«Скільки процесуальних документів ми видали, куди ми зверталися. Це все робота. Вирішення ситуації дуже просте. Тобто, ми переливаємся у Верховний суд. Міняємо штампи у трудових книжках», - зазначив в.о. голови ВСУ Василь Гуменюк.

Переходити в апеляційні суди, як рекомендувала Кваліфікаційна комісія, вони відмовляються. «Я є суддею. І просто так меня кожного разу направляти на конкурс не можна. Суддя діє до 65-ти років. Не можна суддю смикать з одного місця на інше», - зазначила суддя ВСУ Галина Канигіна.





Загалом судді неробочих судів переважно запевняють, що на старому робочому місці займаються саморозвитком та вивченням законодавства. Дехто зізнається чесно: на роботі їм робити нічого. «Нічого й не робимо. Тому я більше двох місяців знаходився, спеціально знаходилися у відпустках без збереження, щоб не отримувати гроші ні за що», - зауважив суддя ВГСУ Валерій Картере.