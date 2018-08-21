Верховний суд відхилив скаргу НАБУ щодо догани Холодницькому



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Назар Холодницький

«Право на таке оскарження має лише прокурор як суб’єкт дисциплінарного провадження, діяльність якого оскаржується», - заявили у Верховному суді

Верховний суд відхилив скаргу Національного антикорупційного бюро на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) щодо винесення догани голові Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому.

Про це у вівторок ввечері повідомляє прес-служба Верховного суду у Facebook.

«У рішенні ВС зазначено, що в судовому порядку підлягають оскарженню ті рішення КДКП, які прийнято за результатами дисциплінарного провадження, і право на таке оскарження має лише прокурор як суб’єкт цього дисциплінарного провадження, діяльність якого оскаржується», - йдеться у повідомленні.

Також суд пояснив, що, відповідно до чинного законодавства, НАБУ у разі незгоди з рішенням КДКП, ухваленим за результатами розгляду скарги Бюро, може за наявності дозволу КДКП оскаржити таке рішення лише до Вищої ради правосуддя.

НАБУ може подати апеляційну скаргу на рішення до Великої Палати Верховного Суду.

Нагадаємо, 16 серпня Національне антикорупційне бюро оскаржило у Верховному суді догану керівнику Спеціалізованої антикорупційному прокурору заступнику генерального прокурора Назару Холодницькому.

Водночас Холодницький каже, що глава НАБУ Ситник не має права оскаржувати його догану.

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