Президент призначив трьох суддів Верховного суду
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Розсилка
Верховний суд України
Укази оприлюднено на сайті Адміністрації президента
Президент України Петро Порошенко призначив трьох суддів Верховного суду України.
Відповідні укази оприлюднено на сайті Адміністрації президента.
Так, Сергій Слинько призначений на посаду судді Верховного суду у Касаційний кримінальний суд.
Вікторія Мацедонська стала суддею Верховного суду у Касаційному адміністративному суді.
А посаду судді Верховного суду у Касаційному цивільному суді обійняла Валентина Симоненко.
До слова, раніше суддя ліквідованого Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ Юлія Іваненко назвала необ'єктивним кваліфікаційний відбір до Верховного суду.