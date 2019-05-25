«Чувак, розберися в термінах». Омелян прокоментував виступ Зеленського на іForum



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Міністр інфраструктури Володимир Омелян розкритикував виступ Володимира Зеленського

Омелян гостро прокоментував виступ президента на форумі інтернет-діячів

Міністр інфраструктури Володимир Омелян гостро прокоментував виступ президента Володимира Зеленського на форумі інтернет-діячів іForum-2019, де той розкритикував діяльність чиновників. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Кажуть, чиновники використовують 4 слова: інновація, діджіталізація, гіперлуп і Ілон Маск. Взагалі-то це 5 слів, тому що Ілон не буде радий, якщо його ім'я і прізвище писатимуть разом», - написав Омелян.

«І правильно говорити не «діджеталізація», а дигиталізація і, уявіть собі, - ми правильно вимовляємо це слово! Можливо українською - цифровізація. А хтось на ньому запнувся... Напевно тому, що, як мінімум, не розуміє, що це таке. Нічого, чувак, ми пояснимо. Тому що у нас у всіх мізків більше, ніж у вас», - написав Омелян.

Також міністр обурився через використання російської мови Зеленським.

З поста Омеляна також випливає, що інновації в Україні розвиваються швидкими темпами.

«Ми вже не говоримо про всі ініціативи та проекти з дронами, новими та інтелектуальними транспортними системами, цифровими транспортними моделями, відкритими даними тощо. Прикинь, чувак, все, про що ти сказав, уже в Україні реалізується! Ліфт працює, тільки не ти його започаткував! І ти максимум там ліфтер, тому що навіть кнопки належать не тобі», - написав він.

Також міністр інфраструктури звинуватив Зеленського в популізмі.

«Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберися в термінах», - написав він.

Також міністр інфраструктури звинуватив Зеленського в популізмі.

«Капітан Очевидність в нашій країні вже є. Не треба жонглювати термінами, які ви, м'яко кажучи, не розумієте. Перед тим, як критикувати роботу інших людей - придумай щось своє і розберися в термінах», - написав він.