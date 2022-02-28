Цілі загони спецпризначенців із Сибіру загинули в Україні. У російські ЗМІ просочилася шокуюча інформація

Незалежні видання почали публікувати правду про ситуацію в Україні

В Україні загинув голова Спеціального загону швидкого реагування (СОБР) у Кемеровській області Костянтин Огій. Про це виданню «Тайга.инфо» розповіли два джерела, близькі до силових структур.

«Потрапили до засідки. Колону **** [розстріляли]. Пацани – Красноярськ і Новокузнецьк… Наших загинуло 42 особи, два відділення СОБРу. Ще невідомо, скільки наших омоновців (загинули), – розповіло одне із джерел. За його словами, загін спецпідрозділу рухався Україною з боку Білорусі.

Інше джерело «Тайги.инфо» у силових структурах Кузбасу також розповіло, що йдеться про десятки загиблих. Літак із ними нібито очікують 28 лютого. Офіційно ані Росгвардія, якій підпорядковуються ОМОН, СОБР, ані Міноборони не коментували.

У прес-службі управління Росгвардії Кемеровської області на дзвінки «Тайги.инфо» не відповіли.

Костянтин Огій воював в Афганістані та Чечні. 26 лютого розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що, згідно з різними відео, бійці російського ОМОНу та СОБРу невдало намагалися прорватися до Києва, їх або вбили, або полонили.

Українські ЗМІ опублікували відео з нібито взятим у полон бійцем Росгвардії, який казав, що він із Новокузнецька. Крім того, кілька днів тому в інтернеті з'явилися повідомлення про загибель Магомада Тушаєва, командира 141 спеціального моторизованого полку Нацгвардії імені Ахмата Кадирова, і Анзора Бісаєва, командира ОМОН «Ахмат-Грозний».

Росія лише на четвертий день повномасштабної війни визнала втрати у війні, але кількість не називає.

Міноборони України 28 лютого заявило, що загинуло вже близько 5300 росіян. Про кількість загиблих серед військових Україна регулярно не повідомляє.