Українські військові ліквідували кадирівського полковника Тушаєва й половину його полку
Українська армія знищила командира 141-го спеціалізованого моторизованого полку Федеральної служби військ національної гвардії РФ
Під Гостомелем розгромили колону російського спецназу і лікквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва. Про це повідомили «Главкому» в Офісі президента.
Першим про це повідомив учасник боїв за Київ, майданівець, ветеран АТО-ОСС і громадський діяч Євгенн Карась.
«ЗСУ покрошила колону кадирівців. Магомед Тушаєв, керівник 141 моторизованого полка кадирівської гвардії, склеїв окупантські ласти», – зазначив Карась.
Цю інформацію підтверджує Офіс президента, Сбу, і Міноборони.
Згодом цю інформацію підтвердили і самі чеченці. Так, про ліквідацію кадировського бойовика з посиланням на власні джерела, розповіли у чеченському опозиційному русі 1ADAT.
«Наші джерела також підтверджують, що українським спецназом знищено відомого садиста та вбивцю Магомеда Тушаєва, а також майже весь його загін», – йдеться у повідомленні.
1ADAT також наводить фрагмент розмови між кадировцями, де вони кажуть про знищення українцями «більше половини полку».
«Більше половини полку знайти не можуть», – каже один співрозмовник іншому.
Нагадаємо, у Києві от-от почнеться ракетний обстріл – народна депутатка.
Як повідомлялося, від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб. Поранена 71 людина, з них – 25 цивільних.
До слова, у Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло шестеро людей.