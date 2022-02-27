Українські військові ліквідували кадирівського полковника Тушаєва й половину його полку

Українська армія знищила командира 141-го спеціалізованого моторизованого полку Федеральної служби військ національної гвардії РФ

Під Гостомелем розгромили колону російського спецназу і лікквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва. Про це повідомили «Главкому» в Офісі президента.

Першим про це повідомив учасник боїв за Київ, майданівець, ветеран АТО-ОСС і громадський діяч Євгенн Карась.

«ЗСУ покрошила колону кадирівців. Магомед Тушаєв, керівник 141 моторизованого полка кадирівської гвардії, склеїв окупантські ласти», – зазначив Карась.

Цю інформацію підтверджує Офіс президента, Сбу, і Міноборони.

Згодом цю інформацію підтвердили і самі чеченці. Так, про ліквідацію кадировського бойовика з посиланням на власні джерела, розповіли у чеченському опозиційному русі 1ADAT.

«Наші джерела також підтверджують, що українським спецназом знищено відомого садиста та вбивцю Магомеда Тушаєва, а також майже весь його загін», – йдеться у повідомленні.

1ADAT також наводить фрагмент розмови між кадировцями, де вони кажуть про знищення українцями «більше половини полку».

«Більше половини полку знайти не можуть», – каже один співрозмовник іншому.

Нагадаємо, у Києві от-от почнеться ракетний обстріл – народна депутатка.

Як повідомлялося, від початку атаки Росії на Україну в столиці загинуло 14 військових і бійців тероборони та 6 цивільних осіб. Поранена 71 людина, з них – 25 цивільних.

До слова, у Бородянці під Києвом снаряд влучив в будинок: загинуло шестеро людей.

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