Росія вперше визнала значні втрати у війні з Україною

Міноборони Росії вперше повідомило про втрати російської армії в «операції» в Україні

Міноборони РФ попри все запевняє, що їхні втрати «в рази менші, ніж України»

Міноборони Росії повідомило про загиблих та поранених серед російських військових у війні з Україною, передає РИА Новости.

«На жаль, є загиблі та поранені наші товариші», – заявили у відомстві.

У Міноборони РФ додали, що втрати серед російських військовослужбовців «багаторазово менші від знищених націоналістів» і втрат серед українських військових.

У відомстві також повідомили про «небагатьох захоплених російських військовослужбовців».

Конкретні цифри щодо загиблих та полонених відомство чомусь не назвало.

Нагадаємо, орієнтовно 4300 російських військових загинули за три дні воєнної агресії Росії проти України.

За три дні армія РФ втратила, зокрема, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, один ЗРК «Бук», чотири «Гради», два кораблі/катери.

До слова, увечері 26 лютого у Міністерстві оборони України відкрилася гаряча телефонна лінія для матерів, батьків, дружин, бабусь та дідусів російських окупантів, які прийшли в Україну зі зброєю, але були взяті в полон чи вбиті.