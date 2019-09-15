Ціни на iPhone 11 в Україні – одні з найвищих в світі графіка



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Звичайний iPhone 11 має найнижчу ціну в Японії, де доступний за $692

В Україні найвища вартість нових iPhone 11 Pro Max в перерахунку на долари

Після презентації лінійки iPhone 11, вартість попередніх поколінь iPhone знизилася мінімум на 2000 гривень, а ось ціни на новинки виявилися не настільки гуманними.

Видання GSMinfo порівняло вартість попередніх моделей з оновленою лінійкою смартфонів Apple.

Виявилося, що в Україні найвища вартість нових iPhone 11 Pro Max в перерахунку на долари. Так, топова версія нового смартфону на 512 ГБ в більш менш перевірених магазинах коштує близько 60000 гривень – за поточним курсом це близько $2400. У США смартфон коштує $1449 – в перерахунку на національну валюту це дешевше на 23500 гривень.

Звичайний iPhone 11 має найнижчу ціну в Японії, де доступний за $692 (навіть нижче, ніж рекомендована вартість смартфону в США), тоді як в Україні гаджет пропонується за $970 – дорожче на 7000 гривень.

«Очевидно, що такі ціни в нашій країні через відсутність офіційного онлайн магазину компанії, а кожен ретейлер диктує свою вартість. Також потрібно робити похибку на те, що продажі ще офіційно не почалися, тому вартість яблучних новинок сильно впаде вже найближчим часом», - резюмує видання.

Нагадаємо, 10 вересня компанія Apple презентувала новий iPhone 11, в якому можна зняти портрет тварин та сповільнене селфі.