Цього року поліція розкрила на 40 тисяч більше злочинів - Князєв

Князєв заявив, що ефективність роботи працівників Нацполіції суттєво зросла

У 2017 році кількість розкритих правопорушень у порівнянні з 2016 роком виросла на 40 тисяч. Про це під час звіту за рік повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв. «2016 рік ми закінчили із цифрою 562 372 правопорушення, які розслідувалися. Тим часом , за 11 місяців 17-го року зареєстровано майже 500 490 првопорушень.



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Князєв заявив, що ефективність роботи працівників Нацполіції суттєво зросла

У 2017 році кількість розкритих правопорушень у порівнянні з 2016 роком виросла на 40 тисяч.

Про це під час звіту за рік повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«2016 рік ми закінчили із цифрою 562 372 правопорушення, які розслідувалися. Тим часом , за 11 місяців 17-го року зареєстровано майже 500 490 првопорушень. Тобто, ми констатуємо, що на 2017 рік кількісний рівень злочинності не дуже змінився в нашій державі, що ми й прогнозували на початку року», - сказав Князєв.

Він також наголосив, що ефективність роботи працівників Нацполіції суттєво зросла.

«Ми взагалі думали, що збільшиться рівень злочинності, але при цьому кількість розкритих нами злочинів у порівнянні з минулим періодом виросла на 40 тисяч. Тобто ефективність роботи Національної поліції - це, по суті, закінчені правопорушення та направлені до суду. Це основне наше завдання. І на 40 тисяч правопорушень ми в суд направили більше», - резюмував голова Нацполіції.

Раніше повідомлялося, що у Нацполіції порахували, що за рік в Україні провели 72 тисячі акцій за участю 28 млн громадян.