Цього тижня на кір захворіли 1610 українців

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У МОЗ повідомили, що в Україні досі триває спалах кору

З початку тижня в Україні на кір захворіли 1610 людей: 642 дорослих і 968 дітей.

Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

«Міністерство охорони здоров’я вживає заходи для підвищення рівня імунізації та проведення щеплення дітям, які свого часу пропустили планову вакцинацію, та закликає органи місцевого самоврядування посилити заходи з вакцинації», — йдеться у повідомленні.

16 травня у МОЗ повідомили, що в Україні досі триває спалах кору: за тиждень з 7 по 13 травня на кір захворіли 1407 людей: 651 дорослий і 756 дітей.

Тоді найбільше нових випадків зареєстрували у Вінницькій, Волинській, Київській, Львівській, Луганській, Рівненській, Чернігівській області, а також у Києві. Частка дорослих, які захворіли на кір, також зростає.

З початку 2018 року на кір захворіли 15 261 людина — 6 243 дорослих і 9 018 дітей. За цей час від ускладнень кору померло восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.