Цьогоріч у світі вбили 42 журналістів. Найбільше – в Мексиці та Пакистані

Із 1990 року у світі вбили 2 658 працівників ЗМІ

У 2020 році у світі при виконанні своїх обов’язків вбили 42 журналістів, ідеться в доповіді Міжнародної федерації журналістів (IFJ).



Із 1990 року у світі вбили 2 658 працівників ЗМІ, половина з яких загинули в найнебезпечніших країнах: Ірак (339), Мексика (175), Філіппіни (159), Пакистан (138), Індія (116), Росія (110), Алжир (106), Сирія (96), Сомалі (93) та Афганістан (93).



У 2020 у Мексиці вбили 13 журналістів, у Пакистані – п'ять, в Афганістані, Індії, Іраку та Нігерії – по три, на Філіппінах, у Сомалі та Сирії – по два, та в Камеруні, Гондурасі, Парагваї, Росії, Швеції та Ємені – по одному.



«Це не просто статистика. Це наші друзі та колеги, які присвятили своє життя журналістській роботі й заплатили за неї найвищу ціну», – заявив генеральний секретар федерації Ентоні Белланджер.



Також зазначається, що найбільша кількість журналістів перебуває в тюрмах Туреччини (67), Єгипту (21), Китаю (23), Еритрею (16), Саудівської Аравії (14), Білорусі (11), Ємену й Камбоджі (9), Камеруну (6), Марокко і М’янми (5)

Зазначимо, що за три місяці осені 2020 року трапилося 25 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів. Загалом від початку 2020-го року зафіксовано 74 таких інцидентів.

У Раді Європи з «глибоким занепокоєнням» відзначили що через 20 років після викрадення і вбивства журналіста Георгія Гонгадзе провадження у справі досі не завершилося.