Цьогоріч зафіксували 74 випадки фізичної агресії до журналістів – НСЖУ

На Донеччині редактора газети «Народовладдя про всіх і про все» Володимира Грабовенка н

На Донеччині редактора газети «Народовладдя про всіх і про все» Володимира Грабовенка н евідомі побили біля власної домівки.

За останні чотири роки це найбільша кількість інцидентів, які фіксувалися восени

За три місяці осені 2020 року трапилося 25 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів. Про це свідчать дані моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який НСЖУ проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями.

«За останні чотири роки це найбільша кількість інцидентів, які фіксувалися восени – найменше нападали на журналістів у 2019 році (16 інцидентів протягом вересня-листопада), у 2017 році – 21 інцидент, 2018-го – 23», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що головною причиною зростання агресії наприкінці цього року є напружена кампанія щодо проведення місцевих виборів та конфліктна поведінка порушників карантинних обмежень.

Дванадцять інцидентів, пов’язаних із фізичною агресією та грубим перешкоджанням професійній діяльності, зафіксувала Національна спілка журналістів України в жовтні, ще шість – у листопаді. У вересні повідомили про сім інцидентів. Загалом від початку 2020-го року зафіксовано 74 таких інцидентів.

Досить поширеними за останні два місяці були напади на журналістів із боку представників охорони тих чи інших об’єктів та активне «небажання» дозволити співробітникам ЗМІ проводити зйомку або збір інформації.

У Національній спілці журналістів України зазначають, хоч у зростанні фізичної агресії щодо журналістів є головні причини – місцеві вибори та карантин – але напади на працівників медіа стали реаліями, а не винятками. Професія журналіста є небезпечною, а нападники не отримують відчутного опору.

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