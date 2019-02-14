ЦВК має чітко роз’яснити про оплату агітаторів, аби не сталося зриву виборів – нардеп



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Нардеп Сергій Березенко хвилюється через можливий зрив виборів

Згідно з українським законодавством, оплату роботи волонтерів-агітаторів можна кваліфікувати як підкуп виборця

Для уникнення зриву президентських виборів Центральна виборча комісія має в найкоротші терміни роз'яснити моменти, що стосуються роботи волонтерів-агітаторів, зокрема в контексті грошової компенсації за їхні вимушені витрати, заявляє заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Сергій Березенко.

«У найкоротші терміни вкрай необхідне офіційне роз'яснення ЦВК з цього приводу. Вона має дати чіткі визначення, що таке агітація, яку агітацію закон дозволяє, як можна компенсувати витрати, витрачені волонтером-агітатором на агітаційну діяльність, і як це кореспондуватиметься з законами України. Тільки після такого роз'яснення розпочнеться широкомасштабна агітаційна кампанія», - сказав Березенко в ексклюзивному інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що волонтер-агітатор, виконуючи свої функції (доставка агітматеріалів виборцям в українських селах), щодня зазнає певних витрат - на проїзд до населеного пункту, обід тощо. За словами нардепа, всі розуміють, що жоден волонтер-агітатор, хоч би як добре він ставився до кандидата в президенти, не оплачуватиме ці витрати з власної кишені. Однак, згідно з українським законодавством, оплату роботи волонтерів-агітаторів можна кваліфікувати як підкуп виборця.

Березенко вважає, що ЦВК має дати своє роз'яснення в найближчий тиждень.

«Якщо роз'яснення не буде, то роботу значної частини цих агітаторів правоохоронні органи кваліфікуватимуть як порушення 64-ї статті закону «Про вибори президента», а це означає, що ці люди перебуватимуть під ризиком кримінальної відповідальності. Це абсолютно нелогічно, й вони на це не заслуговують», - зазначив народний депутат.

Крім того, Березенко нагадав, що в державному бюджеті на проведення виборчої кампанії президента виділено близько 2,3 млрд грн, 80% цієї суми піде на оплату праці членів окружних і дільничних виборчих комісій (голови, секретаря та ще одну людину, яку визначить сама комісія).

За його словами, закон України «Про вибори президента» дозволяє кожному з 44 кандидатів без будь-якого жеребкування мати свого представника в дільничній або окружній виборчих комісіях. Він уточнив, що в Україні 30 тисяч виборчих дільниць, це означає, що близько 1,3 млн громадян можуть бути залучені до виборчого процесу.

«Уявіть собі ситуацію, в якій ці люди, зареєструвавшись членами дільничних виборчих комісій, вирішують за тиждень або за три дні до виборів не приходити на засідання комісії, оскільки не мають жодної мотивації або просто передумали. В результаті в комісіях не буде кворуму, а отже, відповідно до закону, ці ділянки не можуть відкритися», - припустив Березенко.

Він також уточнив, що зареєстрований член виборчої комісії, який вирішив через якусь причину не брати участі в її роботі, ніякої відповідальності за це не несе.

«У мене виникає запитання - чий це сценарій? Ніхто про це не говорить. І ніхто юридичну дискусію з цього приводу не відкриває. Всі шукають дешевих політичних балів у каламутній воді. Це дуже серйозна загроза», - сказав Березенко.

Він побоюється, що відсутність правової позиції може призвести до зриву виборів.

«Це дуже серйозна загроза: необхідне чітке роз'яснення ЦВК», - наголосив Березенко.

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ України нагадали про кримінальну відповідальність за оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах - такі порушення виборчого законодавства поліція кваліфікуватиме як підкуп виборця.