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    Оплата роботи агітаторів і спостерігачів на виборах є незаконною - МВС

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    У МВС нагадали правила фінансування виборчої кампанії - Оплата роботи агітаторів і спостерігачів на виборах є незаконною - МВС
    У МВС нагадали правила фінансування виборчої кампанії

    Законне фінансування виборчої кампанії - лише з держбюджету або виборчого фонду у безготівковій формі

    У Міністерстві внутрішніх справ України нагадують про кримінальну відповідальність за оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах - такі порушення виборчого законодавства поліція кваліфікуватиме як підкуп виборця.

    «Виборче законодавство не передбачає додаткову оплату членам комісій поза державним бюджетом. Сьогоднішнє виборче законодавство не передбачає права виплати грошей спостерігачам та агітаторам під час виборчої кампанії», — заявив на брифінгу 5 лютого радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

    За його словами, поліція буде кваліфікувати такі «виплати» за ст. 160 (підкуп виборців) Кримінального кодексу. Також Варченко звернув увагу на те, що порушенням законодавства є й укладання трудових угод з агітаторами.

    Таким чином, як пояснив радник глави МВС, фінансування виборчої кампанії можливе тільки з держбюджету або виборчого фонду у безготівковій формі.

    «Якщо людина готівкою отримує якісь кошти за які-небудь послуги — це вже незаконно. У безготівковій формі мають право оплачуватися послуги та товари, виготовлення продукції, оформлення реклами у ЗМІ, зокрема візуальної», — сказав Варченко.

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