«Двійники» завадили перемогти шістьом кандидатам від «Слуги народу»



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За даними дослідження Опори, технологія двійників була успішною в округах № 37, 64, 78, 119, 146, 198, 210

Технологія двійників, яку використовували на позачергових парламентських виборах 21 липня, завадила перемогти шістьом кандидатам від партії «Слуга народу».

Про це повідомили громадянська мережа Опора.

За даними організації, на цих виборах технологію двійників використовували у двох варіантах: або реєстрували кандидатів з однаковими іменами, або вказували у біографії приналежність до організацій, назви яких дублюють назви політичних партій основного кандидата. Другий варіант був більш ефективним, кажуть в Опорі.

За підрахунками мережі, на цих виборах понад 90 кандидатів-самовисуванців, які балотувалося у 55 одномандатних виборчих округах, видавали себе за представників приватного підприємства, громадської чи благодійної організації «Слуга народу» або (значно рідше) «Голосу». Поліція порушила 34 справи щодо незаконного використання брендів партій.

За даними дослідження Опори, технологія двійників була успішною в округах № 37, 64, 78, 119, 146, 198, 210.

Так, у 37 окрузі Дніпропетровської області самовисуванець Дмитро Шпенов (колишній депутат, член фракції «Партії регіонів») випередив представника «Слуги народу» Ігоря Фартушного з різницею у 1 208 голосів. При цьому п’ятеро кандидатів-самовисуванців, які вказали на свою приналежність до організацій, що містять в назві словосполучення «Слуга народу», усі разом отримали 11 365 голосів. У цьому ж окрузі балотувався однофамілець Ігоря Фартушного, він набрав 1 112 голосів.

В окрузі № 64 у Житомирській області самовисуванець Володимир Арешонков (депутат 8-го скликання від БПП) випередив В’ячеслава Сігачова зі «Слуги народу» на 640 голосів. водночас самовисуванець Анатолій Арешков, який вказав місцем роботи ПП «Слуга Народу!», набрав 5 872 голоси.

В окрузі № 78 Запорізької області кандидат від «Опозиційної платформи — За життя» Олександр Пономарьов (колишній депутат) на 3 289 голосів випередив представника партії «Слуга народу» Віталія Боговіна. Однофамілець останнього — керівник проєктів у громадській організації «Громадський рух «Слуга Народу» самовисуванець Василь Боговін — набрав 3 860 голосів виборців.

У 119 окрузі на Львівщині переможець Михайло Бондар (депутат 8-го скликання від «Народного фронту») випередив кандидата від партії «Слуга народу» Ореста Кавецького на 140 голосів. А за Віталія Кравчука, який є головою правління Громадської організації «Слуга народу України», проголосували 2 398 виборців.

У 146 окрузі у Полтавській області самовисуванець Юрій Шаповалов (депутат 8-го скликання від «Відродження») переміг кандидата Фелікса Уріна від «Слуги народу» з різницею у 2 706 голосів. А четверо кандидатів-самовисуванців, які вказали своїм місцем роботи приватне підприємство «Слуга народа» або «Слуга народу» разом набрали 3 641 голос.

У 198 окрузі Черкаської області кандидатка від партії «Слуга народу» Наталія Д’яченко програла самовисуванцю Сергію Рудику (депутату 8-го скликання від фракції БПП) з різницею в 1 015 голосів. У цьому ж окрузі балотувався самовисуванець Олександр Пилюхно, заступник директора Всеукраїнського благодійного фонду «Слуга народу», за якого проголосували 1 395 виборців.

У 210 окрузі Київської області самовисуванець Сергій Коровченко переміг самовисуванця Бориса Приходька з різницею в 153 голоси. На третьому місці опинився кандидат Дмитро Пахомов від партії «Сила людей»), він набрав на 3 243 голоси менше, ніж у переможця. При цьому двоє інших кандидатів-самовисуванців, які вказали на свою приналежність до ТОВ «Слуга народу. ЗЕ!» і Громадського руху «Слуга народу», разом здобули 5 596 голосів.