Виборча сенсація на Донбасі. Як кандидат «Батьківщини» покарав Бойка і Королевську

Перемога Євгена Яковенка – справжня сенсація, яка не лише здивувала, а й поставила багато запитань Фото dzerghinsk.org

Перше інтерв’ю із Євгеном Яковенком – переможцем виборів в окрузі №52 на лінії фронту

Мажоритарний округ №52 з центром у Торецьку (колишній Дзержинськ) – ще одна гаряча точка на карті дострокових парламентських виборів. Переможцем тут несподівано став кандидат від «Батьківщини» Євген Яковенко. Він випередив представника популярної на Донбасі «Опозиційної платформи - За життя» Олега Погодіна. Цей округ особливий – в його межах окуповане Дебальцеве, частина окупованої Горлівки, і частина Бахмутського району. Тобто голосування відбувається впритул до лінії фронту, на території, де позиції партії Медведчука дуже сильні завдяки впливу російської пропаганди. До того ж націонал-демократичні партії в принципі не докладали особливих зусиль, щоб схилити виборця Донбасу на свій бік. Саме тому перемога Яковенка – справжня сенсація, яка не лише здивувала, а й поставила багато запитань.

Встановлення остаточних підсумків голосування на окрузі супроводжували скандали. «Опозиційна платформа – За життя», зрозумівши, що несподівано програла, розповсюдила відео, на якому зафіксовано нібито організоване вкидання бюлетенів на користь Євгена Яковенка.

У коментарях ЗМІ представники партії Медведчука-Бойка заявляють, що переможець купував виборів по 1000 гривень. На підмогу Погодіну до Торецька приїздили «екс-регіоналка» Наталія Королевська і її нинішній вірний зброєносець – колишня міський голова Горлівки Неля Штепа. Вони з групою підтримки намагалися довести факт масових фальсифікацій, не даючи можливість прийняти протоколи ОВК.

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З іншого боку, Євген Яковенко обвинувачував опонентів у застосуванні адміністративного ресурсу у селі Миронівка і місті Світлодарськ, де розташовані теплоелектростанції. Зрештою, на початку четвертого дня підрахунків голосів ЦВК опублікувала остаточні офіційні результати виборів: переможець - висуванець «Батьківщини».

Євген Яковенко заручився підтримкою 7644 виборців, що на 781 голос більше, ніж його головний опонент Олег Погодін. На одній з дільниць голосування було визнано недійсним, але це не позначилося на загальному результаті.

Євген Яковенко набрав на 781 голос більше, ніж його головний опонент Олег Погодін

Про Євгена Яковенка відомо небагато. Народився у місті Ош (Киргизстан). Йому 54 роки. У молоді роки працював у Торецьку (Дзержинську) на шахті. За даними ЦВК, нині проживає у селищі міського типу Новогородське на Донеччині. Є директором приватного підприємства «Торговельно-промислова компанія «Алькон», яке займається оптовою торгівлею. За даними держреєстру юридичних осіб і бази Youcontrol , підприємство засноване у Дніпрі в 2001 році і має статутний фонд – 300 тис. грн. Під час виборчої кампанії привозив до Торецька співака Віктора Павліка.

В ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» Яковенко пояснив, як таке могло статись: на окрузі, де проросійська «Опозиційна платформа – За життя» набрала понад 57%, виграв кандидат-мажоритарник від проукраїнської «Батьківщини», яку підтримали там всього 4%.

Пане Євгене, за рахунок чого вам вдалося виграти?

Виграли тому, що за нас проголосували. Ми їздили по всьому округу, проводили багато роботи, спілкувалися з людьми. Що ми бачимо, як ми можемо вирішити ту чи іншу проблему, про це говорили. Ось тому люди за нами і пішли.

Ви чинили величезний тиск на окружну виборчу комісію, стверджує голова ГО «Твоє нове місто» Володимир Єлець. Що саме ви робили?

Наші опоненти розуміли, що вони програли. Це люди, які представляють «Опозиційну платформу – За життя». Вони звикли, що у цьому краї вони – господарі. Вони звикли, що поводяться безпардонно, нахабно. Ви розумієте, в чому найголовніша їхня проблема? Вони здивовані, що як це так: пройшов хтось інший, а не їхній ставленик.

Вашого головного конкурента Олега Погодіна пов’язують з Наталею Королевською. Який це зв'язок і чим ваш округ цікавий для Королевської?

Кажуть, що він – кум Наталії Королевської. Але я не можу оперувати такою інформацією, у мене немає про це даних. Якщо вона приїздила, вона, звісно, його підтримує. Вони багато років разом працюють. Він працював її заступником (в часи президентства Віктора Януковича, коли Наталія Королевська була міністром соціальної політики, Олег Погодін був її першим заступником – «Главком»).

От ви питаєте про те, чим цікавий їй цей округ. Ну от, є Юрій Бойко, він фігура, політик, який на території Східної України має електорат. За нього голосують, як показують результати виборів. Зокрема на президентських виборах він набрав велику кількість голосів. І є Наталія Королевська, яка працює у цієї людини, вона в партії, представляє інтереси партії. Ставлячи свого наближеного, свого кандидата на цей округ вона говорила, напевно, що на 100% знає, як зробити його депутатом. Мовляв, тут все «схвачено». А от коли вони програли, на кін було поставлене не тільки її самолюбство, а й ставлення до неї, як людини, яке не здатна відповідати за свої слова…

Олег Погодін (на фото - з дівчинкою на руках) зазнав сенсаційної поразки

Чи вже є судові позови від ваших опонентів?

Сьогодні зранку в ОВК був підписаний протокол (який затвердив результати виборів в окрузі №52). Тому я не знаю, що там є. Я поїхав додому, прийняв душ, ліг спати. От ви зателефонували, мене розбудили. Так, я чув про наміри опонентів подавати позови, але чи є вони зараз, не знаю.

Ви просто вникніть у ситуацію. Основна їхня перемога відбулася на дільницях у Світлодарську і Миронівці. Це тому, що у Світлодарську і Миронівці є теплоелектростанції. На них працює більше 3500 тисяч працівників. У всіх них є родини. Тобто зазвичай голосують у цих містах 6 тисяч людей. Так ось? тут вони отримали підтримки близько 3 тисяч. Все тому, що це адмінресурс, там є ТЕС. Туди Юрій Бойко приїздив, там з людьми працювали, я це знаю. Більше вони ніде не перемогли. От вони кажуть нам, що ми брешемо. Але ми перемогли на 40 дільницях (з 52, результати на яких визнала ЦВК – «Главком»)! Невже ви думаєте, можна вкинути на 40 дільницях бюлетені?

Ваші опоненти з «Опозиційної платформи – За життя» розповсюдили відео, на якому видно, як на складених у пачку бюлетенях стоять позначки навпроти саме вашого прізвища. Як це поясните?

Я вам розповім, що насправді відбулося. Мені зателефонували ближче до закінчення голосування і закриття виборчих дільниць. Це було близько 18:00 – 18:30. Від нашої політичної сили на кожній дільниці були два спостерігачі, були також два журналісти. Коли це все сталося (порушення з вкиданням бюлетенів), то з’ясувалося, що порушника зупинив якраз один із наших журналістів. Наскільки я зрозумів, були окрім цього порушника ще двоє (співучасників), які почали тікати. Так от, у затриманого порушника було вісім бюлетенів з відміткою за Яковенка. Поліція склала протокол про порушення. От навіщо, щоб дали мені ці 8 голосів? Нехай тепер правоохоронні органи дають оцінку того, чому це відбулося, з якою ціллю.

Тобто ви натякаєте, що це робили ваші опоненти, аби підставити вас. Це справа рук…

Це на 100% очевидна річ. Ви зрозумійте мене правильно. Для того, щоби робити вкидання, потрібно мати вплив на дільничні виборчі комісії (ДВК). У мене немає такого впливу. Потрібно мати більшість у ДВК. Є пан Рибак (Ігор Рибак, самовисуванець у мажоритарному окрузі №52, який у підсумку посів третє місце), який мав величезну кількість (представників у ДВК). Той, хто розбирається у виборчому процесі, вам скаже, що це неможливо, займатися вкиданнями. У ДВК було два наших представника з 15. То як ми могли займатися вкиданнями? Тобто виходить так, що ні на якій дільниці ми таке не робили, а під кінець виборів саме на цій конкретній дільниці раптом вирішили вкинути вісім бюлетенів, щоб усі бачили?

Окрім того, на відео урну поклали на бік і звідти дістають бюлетені. Це не правильно, за законом урну треба перевернути і висипати все. Яким чином вони виявили що це більше 5% від загального (мова про те, що представники «Опозиційної платформи – За життя» вважають, що таким чином було сфальсифіковано 5% голосів, які вони не добрали для перемоги Олега Погодіна – «Главком»)? Було завдання провести дискредитацію, завалити дільницю, показати, що був прецедент, щоби потім подавати до суду...

Вони ж просто знущалися над людьми. Вони написали стільки скарг 22 числа, не скажу скільки точно, 200 чи 300. І всі однакового змісту, як під копірку. Представники ОВК кожній ДВК ставили питання: скажіть, будь ласка, протягом виборчого процесу чи були якісь скарги? Відповідали: ні. І всі члени 52 комісій сказали, що ніяких скарг, нічого не було. Все йшло спокійно, чесно і законно. І в якийсь момент наші опоненти зрозуміли, що програли і 22 числа о 5:00 ранку почали пробиратися на дільниці і намагатися дискредитувати, писали якісь необґрунтовані скарги.

Тобто виходить, що представник партії «Батьківщина» проводив свою агітацію і переміг. А вони, представники партії, яка протягом багатьох років неодноразово ґвалтувала цей народ, який поступово зневірюється в їхній політиці, програв. І вони ніяк не можуть з цим змиритися.

Чому у Торецьк привозили Нелю Штепу, вона має вплив у цьому районі?

От звідки я знаю, що вони мали на меті? А чому туди приїздила Наталія Королевська? Штепа ж в їх політичній силі, вона у списку йшла (Неля Штепа - №74 виборчого списку партії «Опозиційна платформа – За життя», до парламенту не потрапила)…

Та ж Неля Штепа при тому, що вона людина дуже імпульсивна, все побачила і все розуміла. Окружна виборча комісія взяла і перерахувала три чи чотири дільниці повністю. Кожну дільницю перераховували 3-4 години. Ми все перерахували до того, коли члени ОВК сказали, що ось, дивіться, все збігається. Вони привезли туди свої канали і знімали, але вони показують по телевізору тільки те, що їм вигідно.

Неля Штепа на засіданні окружної виборчої комісії № 52 у Торецьку не приховувала своїх емоцій

Ви перед виборами проводили соціологічні заміри, розуміли, що маєте підтримку?

У мене не було можливості його замовляти, але я спілкувався з людьми і розумів, яка у мене підтримка. Я виріс у селищі Новогородське, я звідти родом. Я розумів, як за мене люди голосують. Я в Дзержинську (нині Торецьк) працював на шахті у Торецьку.

Скільки зустрічей вам вдалося провести з виборцями?

Я проводив по дві-три, а іноді і по чотири зустрічі на день. У Новогородську я отримав велику підтримку. Я там виріс, мене там всі знають.

Як вам допомагала партія, її лідер Юлія Тимошенко?

Політична сила має як плюси, так і мінуси. Звісно є люди, які є прихильниками партії, і це допомагало. Але є люди, які проти цієї політичної сили, і це заважало. У чому їх помилка? Люди дуже серйозно проголосували за «Опозиційну платформу - За життя», за Бойка вони проголосували, а це, наприклад, 40%. Вони (лідери Опоплатформи – «Главком») думали що і за Погодіна так само проголосують.

Я на початку нашої розмови вам казав, що Бойко - фігура, хоча я особисто з ним не знайомий. Але я телевізор дивлюсь і мені самому імпонує ця людина. Мені подобається те, як він поводиться, як себе подає і висловлює свої думки, що він говорить і його ідеї. Так от вони на одну поличку з ним поставили Погодіна, який не вміє висловлювати свої думки, не може пояснити, чого він хоче. Він не веде за собою людей. Як на мене, він – не лідер. Тобто вони думали що Бойко приїде, скаже «це наш хлопець, голосуйте за нього», то за нього хтось проголосує. Наталія Королевська також просила, щоб за нього голосували.

До мене ніхто не приїжджав. Я сам і їздив до виборців. Я казав на зустрічах те, що я думаю, розповідав, як я бачу ситуацію, і як я можу на неї вплинути. Розповідав про свої дії, про свої думки. Мені повірили і проголосували.

Але є парадокс: за «Опозиційну платформу – За життя» у вашому окрузі проголосували 57,51%, а «Батьківщину трохи менше 4%. В цей час вас, як кандидата від «Батьківщини», підтримали більшість, майже 29%. Як це ще можна пояснити?

Я йшов як мажоритарник, мене підтримувала партія «Батьківщина». Люди проголосували за партію, якій симпатизують. Але вони хочуть бачити і свого мажоритарника, тобто того, хто стоїть і з ними розмовляє. Має бути особисте спілкування з людьми, вони голосують за того, кого самі відчувають, чують і довіряють. І ті, хто проголосували за Погодіна, вони проголосували не за нього. Ось в чому їхня проблема. Я так і казав Королевській, що це не я переміг, це ви програли. Це ви програли свій електорат.

Але чому тоді такий успіх можливий тільки на вашому окрузі. По всій країні геть інша картина: там голосували саме за бренд партії, зокрема «Слуги народу», а кандидатів могли і в очі не бачити?

У Новогородську мене всі знають. Наш 52 округ складається з крупного міста Торецьк, крупні Новогородське, Світлодарськ та менші селища. У нас є дві крупні шахти. На торецькій шахті я працював забійником. Я прийшов і просто розмовляв з людьми. Казав, що не обіцятиму те, що вам обіцяє Погодін, підняти зарплатню, наприклад. Я приходив на зустрічі сам, без Бойка, без Королевської, без свити. А він (Олег Погодін) приїздив на площу і стояв мовчки. Виступали Бойко і Королевська. Я жодного разу не бачив, щоби він з кимось розмовляв із простих людей.

Ви в парламенті увійдете до фракції «Батьківщина»?

Почекайте, я ж нормальна людина. Якщо там написано, що мене підтримує партія «Батьківщина», я що, маю прийти в парламент і відразу «перевзутися»?

В історії є приклади, коли кандидат від партії від «Батьківщини» ставав депутатом, але до фракції не вступив. Мова, зокрема, про перших тушок, серед яких Андрій Табалов.

Я не знаю, у мене немає думок про те, щоби так вчинити.

Ви – член партії «Батьківщина»?

Ні, я не член партії.

І ви ніяк не афішували, що на виборах представляли «Батьківщину». Чому?

У мене не було на це часу. У мене було трішки більше місяця на всю кампанію. Коли мені слід було афішувати «Батьківщину» і як взагалі можна не афішувати, якщо всюди написано що я в партії «Батьківщина»?

Мене люди на кожному зібранні питали з приводу висловлювань Юлії Володимирівни, що вона колючим дротом збиралася огородити Донбас.

Що ви на це відповідали?

Я казав що це неправда, що такого не може бути, це фейк. Я гадаю, що Юлія Володимирівна буде в правлячій коаліції. Чи мені краще увійти до правлячої коаліцію, чи бути в опозиції? Де краще, де вигідніше для нас як для округу? Моя думка – краще бути у правлячій коаліції. Я ж відстоюю інтереси тих людей, які відправили мене у Верховну Раду. Значить, я повинен мати якісь можливості, якийсь адмінресурс для свого округу «пробивати» певні речі.

А якщо фракція ухвалить рішення бути в опозиції, ви дослухаєтесь до такого рішення?

Я буду підтримувати свою фракцію і партію до тих пір, поки вони будуть збігатися з моїми принципами. Доки це не буде шкодити моїм виборцям.

Якщо, ваше бачення не збігатиметься з рішенням партії, що робитимете?

Я не знаю, як діятиму. Мені важко відповісти. Я ж вперше іду до парламенту. Я ж не такий, як казав Ляшко, « з дитинства в парламенті». У мене немає досвіду перелаштовуватися, перефарбовуватися відразу.

Михайло Глуховський, «Главком»