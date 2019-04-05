ЦВК сьогодні прийняла протоколи дев’яти окружних виборчих комісій



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Станом на 5 квітня в цілому ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів

Сьогодні ЦВК прийняла протоколи про підсумки голосування 9 окружних виборчих комісій, а всього станом на 5 квітня прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів.

Про це повідомляється на сторінці ЦВК у Facebook.

«5 квітня Центральна виборча комісія після перерви в засіданні продовжила прийняття та оголошення протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування в межах територіальних виборчих округів на чергових виборах президента», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що після відповідного опрацювання прийнятих раніше протоколів про підсумки голосування Комісія доручила підготувати та надати протокол з поміткою «Уточнений» окружній виборчій комісії ТВО № 92 до 5 квітня включно, а ОВК ТВО №59, 65, 73, 99, 141, 206 – до 6 квітня включно.

«Для розгляду та подальшого опрацювання було прийнято протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 9 територіальних виборчих округів: № 15 (Вінницька область), № 33 (Дніпропетровська область), № 77 (Запорізька область), № 94, 95 (Київська область), № 137 (Одеська область), № 185 (Херсонська область), № 204 (Чернівецька область), № 214 (місто Київ).

Також Комісія прийняла протоколи з поміткою «Уточнений» окружних виборчих комісій ТВО № 40, 102, 122, 153, 155, 210, 158», - повідомили в ЦВК.

Таким чином, як зазначається, станом на 5 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи про підсумки голосування окружних виборчих комісій 197 територіальних виборчих округів.

Також в режимі засідання Комісія прийняла, розглянула та оголосила протоколи 28 дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на закордонних виборчих дільницях. Відтак, станом на 5 квітня Центральна виборча комісія прийняла протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців усіх 101 закордонної виборчої дільниці.

В засіданні Центральної виборчої комісії оголошено перерву.

Раніше повідомлялося, що Центрвиборчком може оголосити остаточні офіційні результати президентських виборів до 6 квітня.