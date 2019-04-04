ЮВТ проти ЮВТ. Як крали голоси у Тимошенко вибори

Кандидати у президенти Юрій Володимирович Тимошенко та Юлія Володимирівна Тимошенко колаж «Главкома»

«Главком» у реальному часі спостерігав, як на сайті ЦВК замітаються сліди однієї з найцікавіших афер цих виборів

На цих президентських виборах, як власне, і на всіх попередніх, Центральна виборча комісія не квапилася оперативно оголошувати фінальні цифри. Протягом 2-3 квітня на сайт ЦВК не могли внести останні 2% даних електронних протоколів з виборчих дільниць. Пояснення цьому можуть бути різними. Але «Главком» на основі того, як змінювались дані на одних і тих же дільницях, знайшов пояснення, чому обробка 100% протоколів затягнулася і завершилась лише сьогодні під ранок.

Клон як проблема

«...все ніби по закону. Демократія. Юрій Тимошенко має право балотуватись. Ні — не має! Якщо він не підтримує Юлію Тимошенко — це його право, може не голосувати за неї чи агітувати проти. Але брати гроші (на заставу) і йти кандидатом у президенти щоб своїм прізвищем красти голоси тих, хто щиро підтримує Юлію Тимошенко — це не демократія. Юро, зніми свою кандидатуру, дай українцям зробити свій власний вибір», — такий заклик ще у лютому 2019 року поширив народний депутат від «Народного фронту» Леонід Ємець.

Та всі ці вмовляння ніяк не подіяли. Юрій Тимошенко пішов на вибори, за що його вигнали з парламентської фракції партії Яценюка.

Причина висування цього чоловіка зрозуміло: він має таке ж прізвище, як і один з головних опонентів чинного глави держави, лідер ВО «Батьківщина». Ба більше, вони обоє мають однакові ініціали – Ю. В. Для того, аби забити баки не дуже уважному виборцю — цього достатньо. І як показали результати голосування 31 березня, ця технологія дала результат. На фініш маловідомий Тимошенко Юрій Володимирович прийшов десятим, залишивши позаду, досвідчених і впізнаваних політиків, яких серед 39 кандидатів чимало.

До дня голосування у команді справжньої леді Ю намагалися запобігти її клонуванню. Там вимагали ввести нумерацію кандидатів у виборчому бюлетені. Це дало б можливість рекламувати Юлію Тимошенко під конкретним порядковим номером і мінімізувало би втрати голосів тих виборців, які не розібрались між Тимошенками Ю. В.

Однак Верховний суд зайняв категоричну позицію: «Доводи апелянта про те, що відсутність нумерації не дасть змоги виборцям зробити вільний та усвідомлений вибір,… спотворить результати волевиявлення, суд вважає надуманими, оскільки вони є лише припущеннями, не підтверджені жодними належними та допустимими доказами з посиланням на конкретні норми законодавства». Таким чином суд залишив без задоволення скаргу уповноваженого представника кандидата Юлії Тимошенко Сергія Власенка.

Щодо самого двійника, то його передвиборча кампанія протікала майже непомітно. Спочатку він скаржився, що не має грошей на агітацію, а за тиждень до волевиявлення вистрілив білбордами з неприхованим «тролінгом» саме Юлії Тимошенко. «Неопізнаний» Ю. В. Тимошенко з рекламних площин виступав за ринкову ціну на газ (хоча Юлія Володимирівна пропонувала її знизити вдвічі), за запровадження візового режиму з Росією та загальну мобілізацію. За які кошти була оплачена ця реклама, у виборчому фонді кандидата Юрія Володимировича не вказано. Там лише вказано, що 38,7 тис. грн він витратив на друк листівок. Натомість у Комітеті виборців, який вже порахував, скільки грошей на одного свого виборця витратили кандидати у президенти, вже визначили: Юрію Тимошенку один голос коштував 22 грн.

Кілька слів про загальний результат клона Тимошенко. За даними ЦВК, він отримав 0,62% або майже 118 тис. голосів. Найбільше двійник узяв в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій областях.

«Главком» проаналізував відомості з усіх виборчих дільниць на основі опрацьованих ЦВК електронних протоколів і відшукав феноменальні випадки перемоги Юрія над Юлією.

Нулі леді Ю

Як показав аналіз, у середньому на дільницях Юрій Тимошенко «відщипував» у лідера партії «Батьківщина» до десяти голосів. Але траплялося й таке, коли маловідомий однофамілець клав на лопатки рейтингового політика.

«При подсчете голосов ответственный за контроль стопки бюллетеней за Юрия и Юлию у лица их читающего (желательно сделать так, чтоб лицо проводящее подсчет могло положить в стопку Юлии бюллетени от Юрия, что позволить улучшить наш результат)».

Це уривок з начебто методички ВО «Батьківщина», яка була доведена до керівництва та членів ДВК. Таку інформацію розповсюдив штаб одного з кандидатів. Водночас аналіз «Главкома» показує, що ситуація на деяких дільницях може свідчити якраз про протилежну технологію. Бо там з великим відривом переміг Юрій Тимошенко.

Так, на дільницях № 051191 Тульчинського району Вінницької області за клона проголосувало 12 виборців, за леді Ю — 0, №050445 Козятинського району Вінницької області за клона проголосувало 15 виборців, Юлію Тимошенко — 0; №530803 Решетилівського району Полтавської області Юрій Володимирович отримав 19 голосів, а Юлія Володимирівна — 0; №630938 Шевченківського району Харківської області — 31 голос проти 0.

Тактика «з миру по нитці» Дільниця №141245 у Слов’янську: Юрій - один голос, Юлія – жодного. Дільниця №140063 у Бахмутському районі: Юрій - два, Юлія — один. Дільниця №460478 у Жовківському районі: Юрій – два, Юлія – один. Дільниця №121608 у Криворізькому перинатальному центрі: Юрій – два, Юлія – один. Дільниця №230188 у Гуляйпільській психлікарні: Юрій – три, Юлія - один. Дільниця №140288 Іванівська сільрада Донеччина: Юрій – три, Юлія - два. Дільниця №440411 у Попаснянському районі: Юрій – чотири, Юлія – три. Дільниця №071022 у Ковельській виховній колонії: Юрія – п’ять, Юлія – два.

Є навіть дільниці, де двійник Тимошенко одразу обійшов трійку лідерів президентських перегонів — Зеленського, Порошенка і Тимошенко. Тобто задача ставилась попри все обнулити «справжню» Тимошенко. Яскраво це видно на малих дільницях, у селах, куди ніякі спостерігачі не добираються. Наприклад, на дільниці №050933 у селі Вишнівка Погребищенського району Вінницької області участь у голосуванні взяло 43 виборці. Це переважно літні пенсіонери. І от якби вибори президента відбувались тільки у цьому селі, то Юрій Тимошенко став би їх беззаперечним лідером. Він взяв найбільше — 13 голосів. Йому поступився і чинний президент Петро Порошенко — 9, і комік Володимир Зеленський — 6, а Юлія Тимошенко взагалі лишилася у Вишнівці з нулем. Водночас загалом на Вінничині і в Погребищенському районі підтримка усіх трьох лідерів гонки рівномірна - біля 20% (плюс-мінус).

Та це лише початок «підрахунку». Далі почалося на сайті ЦВК почалося цікавіше. «Главкому» вдалося зафіксувати маніпуляції Центрвиборчкому з голосами за кандидатів-однофамільців. І не тільки.

Наприклад, станом на ранок 3 квітня на двох виборчих дільницях Вінницької і Житомирської областей Юрій Тимошенко «в суху» виграв у Юлії Тимошенко.

Дивимось на вже згадану Вишнівку: тут Юрій Володимирович Тимошенко із результатом 13 голосів обійшовПорошенка (9), Ляшка (7), Зеленського (6), Вілкула (4). У Тимошенко Юлії - нуль.

А вже після обіду 3 квітня ситуація змінилася з точністю до навпаки. 13 голосів клона перекинули в актив Юлії Тимошенко!

Ще аномальніші результати спостерігалися на дільниці №180272 Ємільчинського району Житомирської області. Із 140 вкинутих бюлетенів в урни відразу 38 заразхувались за Юрія Тимошенка. Петро Порошенко водночас взяв 28 голосів, Володимир Зеленський — 27. Юлія Тимошенко і тут отримала звичний «бублик».

Після обіду 3 квітня і тут почали відбуватися магічні речі. ЦВК повернуло леді Ю «вкрадені» 38 голосів і десь таки віднайшла один голос для двійника.

Справжнісіньке «жонглювання» голосів пережила дільниця №630920 у Шевченківському районі Харківщини. На ранок 3 квітня "Главком" зафіксував такі результати: за Юрія Бойка проголосувало 42 виборці, за Василя Журавльова — 40, за Юрія Тимошенка — 14, у Юлії ж Тимошенко знову — 0.

Ближче до вечора ЦВК «переколотила» дільницю так, що цифрам окремих кандидатів прикрутили «ноги» і вони перебігли до інших конкурентів. Почнемо з тандему ЮВТ. Юлії Володимирівні дісталося 14 голосів, які були в Юрія Володимировича. Натомість у клона звідкіля взявся один голос.

Також із маніпуляцією цифр стикнулися інші кандидати цього округу. Приміром, 40 голосів Василя Журавльова перейшли Володимиру Зеленському.

177 округ Харківщини пережив ще одну маніпуляцію з голосами виборців. На дільниці № 630938 Шевченківського району за Юрія Тимошенка проголосувала 31 людина, Юлію Тимошенко — 0.

А під вечір 3 квітня все виглядало по-іншому: леді Ю мала 31 голос, а пан Юрій — 4.

Чим пояснити такі «чудеса»? Можна припустити, що автори ідеї з клонуванням Тимошенко провели спецоперацію по всій країні. На не дуже значних дільницях, контроль спостерігачів за якими не вівся, голоси за одного кандидата просто зарахувати іншому. Коли ж стало зрозуміло, що ситуація насправді вже не є критичною, і Тимошенко не має шансів пройти до другого туру, почався зворотний процес. Так би мовити, хтось почав замітати сліди.

«Існує спеціальний контроль над введенням результатів протоколу в систему ЦВК. Коли цифри протоколу туди «забиваються», виходить щось на зразок касового чеку. По-друге, під даними протоколу, які переносилися до системи, ставить підпис відповідальна особа. За бажанням, все це легко перевірити. Те, що відбулося, до прикладу, на деяких дільницях Харківщини, говорить, що влада мала повний контроль над окружними комісіями. Звичайно, можна припустити, що була скарга від кандидата Юлії Тимошенко щодо перерахунку голосів на конкретній дільниці. Тоді, як пояснити не просто перекидку голосів від Юрія до Юлії Тимошенків, а й зміну результатів голосування за інших кандидатів на одній і тій же дільниці? На жаль, перезавантаження складу ЦВК нічого не змінило, а методи маніпуляції успішно були взяті на озброєння», — пояснив «Главкому» один з членів окружної виборчої комісії.

Сама Юлія Тимошенко, яка зазнала фіаско, учора, 2 квітня, перед телекамерами прямо звинуватила у фальсифікаціях чинного президента. Леді Ю згадала йому і двійника у виборчому бюлетені. Однак заявила, що не піде до суду оскаржувати результати голосування президентських виборів. Нагадаємо, її від Петра Порошенка розділили 482 тис. голосів.

Як голосував рідний округ клона

Восени 2014 року Юрій Тимошенко вперше обрався народним депутатом від партії «Народний фронт» у 88 виборчому окрузі на Івано-Франківщині (місто Коломия, Городенківський район, частина Коломийського району). Він залишив без шансів тодішнього народного депутата Олександра (Олеся) Донія — 29,32% (27882 голосів) проти 16% (15218).

На цьогорічних виборах (важлива різниця: люди обирали президента, а не народного депутата) за земляка вже не голосували. Юрія Тимошенка підтримали всього 944 виборці із 92 тис., які прийшли на дільниці. Тобто навіть у рідному 88 окрузі нардеп одержав 1,02%, тоді як в окремих дільницях, розсипаних по всій Україні він показував феноменальні результати.

Що цікаво: за два дні до голосування двійник Тимошенко виклав у Facebook відеозвернення, в якому говорив, чому його має підтримати рідна Коломия.

«Після чотирьох років депутатства, зробивши стільки для Коломиї, я ще мав там відкривати виборчі штаби і агітувати за себе коханого? Ну, можливо, я міг десь агітувати, але не перед вами, друзі. Перед вами давно мали все сказати мої справи і ті кошти, яких я найбільше завів на свій округ — тільки 150 млн грн зайшло по субвенції на соціально-економічний розвиток. Це і є моя заслуга. І мені дуже боляче, коли телефонують люди з рідної Коломиї і цікавляться: «Юро, за кого нам голосувати?». Таким запитанням ви мені плюєте в обличчя», — заявив мажоритарник, що вирушив у президенти.

Тимошенко додав, що він може стати президентом навіть у першому турі, якщо виборець «голосуватиме серцем, а не холодним розумом і партійними розрахунками».

Зрештою, «популярне» прізвище виконало свою місію. Ба більше, добряче втерло носа успішним мільйонерам та їхнім партійним структурам, які отримали гірші результати виборів, аніж чоловік з Коломиї з відомим прізвищем.

Віталій Тараненко, «Главком»