В ЦВК повідомили, коли оголосять остаточні результати виборів



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Якщо таки буде оскарження результатів голосування, процес підрахунку може затягнутися

В ЦВК зазначили, що процес прийому протоколів з мокрими печатками триває достатньо швидко

Центрвиборчком може оголосити остаточні офіційні результати президентських виборів до 6 квітня.

Як повідомляє Голос України, до Центральної виборчої комісії не надходило жодної інформації про оскарження в судовому порядку результатів голосування на виборчих дільницях чи округах під час виборів 31 березня, заявив на брифінгу заступник Голови ЦВК Євген Радченко.

«Станом на зараз, інформації про оскарження, передусім судове, голосування за округами і за дільницями до нас не надходило», - сказав він.

За словами Радченка, процес прийому протоколів з мокрими печатками триває достатньо швидко.

За законом, остаточні результати голосування має бути встановлено не пізніш ніж 10 квітня (включно). Водночас Радченко зазначив: якщо таки буде оскарження результатів голосування, процес підрахунку може затягнутися.

Нагадаємо, в МВС заявили, що у перебігу першого туру виборів президента було зафіксовано випадки, коли на сусідніх виборчих дільницях різниця у кількості голосів за певного кандидата виявлялася несподівано значною.