ЦВК виділила майже 43 млн грн для роботи семи виборчих округів



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Центральна виборча комісія України затвердила кошториси видатків окружних виборчих комісій

Станом на 11 березня 2019 року Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК 187 територіальних виборчих округів

Центральна виборча комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій семи територіальних виборчих округів.

Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

«Комісія затвердила єдині кошториси видатків окружних виборчих комісій з виборів президента України 7 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України на загальну суму 42 млн 794 тис. 402 гривні», - зазначається у повідомленні.

Таким чином, станом на 11 березня 2019 року Комісія затвердила єдині кошториси видатків ОВК 187 територіальних виборчих округів для підготовки та проведення чергових виборів президента України.

Також розглянувши подання суб'єктів подання кандидатур до складу окружних виборчих комісій з виборів президента України про заміну їх членів, Комісія внесла зміни до складу ОВК з виборів президента України на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 18 лютого 2019 року № 331.

Окрім того, Комісія зареєструвала довірених осіб кандидата на посаду президента України Юрія Дерев'янка у 8 територіальних виборчих округах.

Внесено зміни технічного характеру до постанови ЦВК від 18 лютого 2019 року № 331.

Також внесено зміни до переліку звичайних та спеціальних виборчих дільниць, утворених на постійній основі постановою ЦВК від 12 квітня 2012 року № 66.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія 3 січня затвердила кошториси за бюджетними програмами щодо проведення виборів президента Українита Верховної Ради цього року на суму понад 2,3 млрд і 1,9 млрд гривень відповідно.