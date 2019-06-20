ЦВК зареєструвала 1913 кандидатів у народні депутати України



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Сьогодні ЦВК зареєструвала ще 132 кандидатів у депутати в ОВО та 182 кандидатів, включених до списку «Опозиційної платформи – За життя»

ЦВК зареєструвала 132 кандидатів у народні депутати України в ОВО та 182 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

20 червня відбулось чергове засідання Центральної виборчої комісії, яке провела Голова Комісії Тетяна Сліпачук.

Комісія зареєструвала 127 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України.

Також Комісія зареєструвала п'ять кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в ОВО на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року. А саме:

трьох – висунутих політичною партією Всеукраїнське об’єднання «Черкащани»;

одного – висунутого політичною партією «Воля»;

одного – висунутого Політичною партією «Інтернет партія України».

Таким чином, сьогодні Комісія зареєструвала 132 кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, у тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 127, висунутих політичними партіями – 5.

Разом з тим, скасовано реєстрацію кандидата у народні депутати України Микитася М.В., який балотувався в ОВО № 206 у порядку самовисування на позачергових виборах народних депутатів України, у зв’язку з надходженням до ЦВК його заяви про відмову балотуватися кандидатом у народні депутати України.

Відтак, всього станом на 20 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 892 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 744, висунутих політичними партіями – 148.

Окрім того, ЦВК відмовила в реєстрації кандидатів у народні депутати України Шикоти Л.О. та Крижановського С.В., включених до виборчого списку Політичної партії«Опозиційна платформа – За життя» під № 122, № 123 відповідно, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Також під час сьогоднішнього засідання Комісія зареєструвала 182 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Політичної партії «Опозиційна платформа – За життя», у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.

Таким чином, всього станом на 20 червня ЦВК зареєструвала 1 021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України.

Як повідомляв «Главком», сьогодні Конституційний суд України визнав таким, що відповідає Конституції України (є конституційним) указ президента України «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів».

В КСУ визнали, що конституційний конфлікт між президентом та Верховною Радою щодо підстав дострокового припинення повноважень немає правового вирішення. Справа в тому, що Конституція не визначає порядку припинення діяльності коаліції, а регламент не передбачає цього порядку.

Тому судді КС прийшли до висновку, що вирішити цю ситуацію має народ, як єдине джерело влади, і зробити це він має на виборах.

«Конституційний Суд України констатував, що розв’язання конституційного конфлікту народом шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України відповідає вимогам частини другої статті 5 Конституції України», - повідомляється на сайті КСУ.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.