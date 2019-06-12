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    ЦВК зареєструвала ще 17 кандидатів у народній депутати

    • Розсилка
    Сьогодні ЦВК також&nbsp;відмовила у реєстрації двох кандидатів - ЦВК зареєструвала ще 17 кандидатів у народній депутати
    Сьогодні ЦВК також відмовила у реєстрації двох кандидатів

    Станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України

    Центральна виборча комісія зареєструвала ще 17 кандидатів у народні депутати, двом відмовили через неповний пакет документів.

    Про це повідомила прес-служба ЦВК.

    Комісія зареєструвала 17 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах (ОВО) у порядку самовисування, а саме:

    • Кістіона В.Є. – в ОВО № 11,
    • Волкова В.П. – в ОВО № 25,
    • Корінного О.Д. – в ОВО № 26,
    • Лампіку Т.В. – в ОВО № 28,
    • Недаву О.А. – в ОВО № 47,
    • Весьолкіна В.Ю. – в ОВО № 51,
    • Ленка М.М. – в ОВО № 52,
    • Весьолкіну А.О. – в ОВО № 60,
    • Мінька С.А. – в ОВО № 80,
    • Красюка В.Ф. – в ОВО № 113,
    • Беженара В.М. – в ОВО № 133,
    • Карташева Д.В. – в ОВО № 142,
    • М’ялика В.Н. – в ОВО № 155,
    • Мельниченка В.В. – в ОВО № 193,
    • Карпича Р.Р. – в ОВО № 213,
    • Гарницького П.П. – в ОВО № 216,
    • Бігуна П.А. – в ОВО № 222.

    Разом з тим, комісія відмовила у реєстрації двох кандидатів - самовисуванця в ОВО № 169 Коваля В.Д. і висунутого Ліберально-демократичною партією України в ОВО № 163 Тарасова І.О. Вони подали неповний пакет документів.

    Так, станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 128, висунутих політичними партіями – 7.

    Окрім того на засіданні у середу комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

    Нагадаємо, що російських довгострокових спостерігачів від ОБСЄ на виборах Ради не буде

    До слова, за результатами соцопитування, п’ять партій потрапляють в наступну Раду, «Сила і честь» на межі проходження.

    ЦВК вибори депутати політика Україна
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