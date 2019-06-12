ЦВК зареєструвала ще 17 кандидатів у народній депутати
Станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України
Центральна виборча комісія зареєструвала ще 17 кандидатів у народні депутати, двом відмовили через неповний пакет документів.
Про це повідомила прес-служба ЦВК.
Комісія зареєструвала 17 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах (ОВО) у порядку самовисування, а саме:
- Кістіона В.Є. – в ОВО № 11,
- Волкова В.П. – в ОВО № 25,
- Корінного О.Д. – в ОВО № 26,
- Лампіку Т.В. – в ОВО № 28,
- Недаву О.А. – в ОВО № 47,
- Весьолкіна В.Ю. – в ОВО № 51,
- Ленка М.М. – в ОВО № 52,
- Весьолкіну А.О. – в ОВО № 60,
- Мінька С.А. – в ОВО № 80,
- Красюка В.Ф. – в ОВО № 113,
- Беженара В.М. – в ОВО № 133,
- Карташева Д.В. – в ОВО № 142,
- М’ялика В.Н. – в ОВО № 155,
- Мельниченка В.В. – в ОВО № 193,
- Карпича Р.Р. – в ОВО № 213,
- Гарницького П.П. – в ОВО № 216,
- Бігуна П.А. – в ОВО № 222.
Разом з тим, комісія відмовила у реєстрації двох кандидатів - самовисуванця в ОВО № 169 Коваля В.Д. і висунутого Ліберально-демократичною партією України в ОВО № 163 Тарасова І.О. Вони подали неповний пакет документів.
Так, станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 128, висунутих політичними партіями – 7.
Окрім того на засіданні у середу комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.
Нагадаємо, що російських довгострокових спостерігачів від ОБСЄ на виборах Ради не буде
До слова, за результатами соцопитування, п’ять партій потрапляють в наступну Раду, «Сила і честь» на межі проходження.