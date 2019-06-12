ЦВК зареєструвала ще 17 кандидатів у народній депутати



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Сьогодні ЦВК також відмовила у реєстрації двох кандидатів

Станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 17 кандидатів у народні депутати, двом відмовили через неповний пакет документів.

Про це повідомила прес-служба ЦВК.

Комісія зареєструвала 17 кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах (ОВО) у порядку самовисування, а саме:

Кістіона В.Є. – в ОВО № 11,

Волкова В.П. – в ОВО № 25,

Корінного О.Д. – в ОВО № 26,

Лампіку Т.В. – в ОВО № 28,

Недаву О.А. – в ОВО № 47,

Весьолкіна В.Ю. – в ОВО № 51,

Ленка М.М. – в ОВО № 52,

Весьолкіну А.О. – в ОВО № 60,

Мінька С.А. – в ОВО № 80,

Красюка В.Ф. – в ОВО № 113,

Беженара В.М. – в ОВО № 133,

Карташева Д.В. – в ОВО № 142,

М’ялика В.Н. – в ОВО № 155,

Мельниченка В.В. – в ОВО № 193,

Карпича Р.Р. – в ОВО № 213,

Гарницького П.П. – в ОВО № 216,

Бігуна П.А. – в ОВО № 222.

Разом з тим, комісія відмовила у реєстрації двох кандидатів - самовисуванця в ОВО № 169 Коваля В.Д. і висунутого Ліберально-демократичною партією України в ОВО № 163 Тарасова І.О. Вони подали неповний пакет документів.

Так, станом на 12 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 135 кандидатів у народні депутати України, в тому числі: які балотуються у порядку самовисування – 128, висунутих політичними партіями – 7.

Окрім того на засіданні у середу комісія внесла зміни до складу окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, утворених відповідно до постанови ЦВК від 31 травня 2019 року № 919.

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