П’ять партій потрапляють в наступну Раду, «Сила і честь» на межі проходження - соцопитування



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За перший тиждень червня незначно підвищились рейтинги «Батьківщини» та партії Вакарчука

За партію «Слуга народу» готові проголосувати на парламентських виборах майже половина українців. Про це свідчать результати останього соцопитування, яке провела група «Рейтинг».

За політсилу президента Володимира Зеленського готові проголосувати 47,5% тих, хто має намір піти на вибори і визначився з симпатіями.

Прохідний бар’єр також долають «Опозиційна платформа – За життя» (10,4%), «Європейська Солідарність» (7,9%), «Батьківщина» (7,5%) та партія «Голос» (6,4%).

Партію «Сила і честь» готові підтримати 4,3%, Радикальну партію – 2,5%, партію «Громадянська позиція» – 2,4%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

При цьому 10,6% виборців можуть проголосувати за «Слугу народу», якщо партія, яку вони підтримують зараз, не буде брати участі у виборах (так званий «другий вибір»). «Батьківщина» при подібній ситуації може отримати додаткові 7,8%. Партія Вакарчука «Голос» - 6,7%. «Опозиційна платформа – За життя» - 6,6%. Партію Смешка «Сила і честь» - 5,7%. «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка - 3,9%. «Європейська солідарність» Петра Порошенка - 3,1% додатково.

На вибори 21 липня готові йти 84% опитаних. 12% сказали, що не голосуватимуть, а 4% не визначилися.

Нагадаємо, згідно з результатами попереднього соцопитування «Рейтингу», «Слугу народу» підтримували 48,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з симпатіями. «Опозиційну платформу – За життя» - 10,7%, «Європейську солідарність» - 7,8%, «Батьківщину» - 6,9%, а партію «Голос» - 5,6%.

Дослідження проводилось протягом 6-9 червня 2019 року. Опитали 2 тис. респондентів методом особистого інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення.