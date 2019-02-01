ЦВК зареєструвала вже 28 кандидатів у президенти



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Вибори президента України відбудуться 31 березня

На засіданні в п'ятницю ЦВК ухвалила рішення про реєстрацію кандидатами в президенти ще двох політиків

Центральна виборча комісія України зареєструвала ще двох кандидатів на вибори президента, які відбудуться 31 березня.

На засіданні в п'ятницю ЦВК ухвалила рішення про реєстрацію кандидатами в президенти самовисуванця, лідера Патріотичної партії України Миколи Габера і позафракційного народного депутата Юрія Дерев'янка, висунутого партією «Воля».

Отже, станом на 1 лютого ЦВК зареєструвала 28 кандидатів у президенти України. Це рекордна кількість зареєстрованих кандидатів у президенти України.

Нагадаємо, керівник Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна заявила, що явка на вибори президента України 31 березня буде на рівні 2014 року.

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Джерело: Інтерфакс-Україна