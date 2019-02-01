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    ЦВК зареєструвала вже 28 кандидатів у президенти

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    Вибори президента України відбудуться 31 березня - ЦВК зареєструвала вже 28 кандидатів у президенти
    Вибори президента України відбудуться 31 березня

    На засіданні в п'ятницю ЦВК ухвалила рішення про реєстрацію кандидатами в президенти ще двох політиків

    Центральна виборча комісія України зареєструвала ще двох кандидатів на вибори президента, які відбудуться 31 березня.

    На засіданні в п'ятницю ЦВК ухвалила рішення про реєстрацію кандидатами в президенти самовисуванця, лідера Патріотичної партії України Миколи Габера і позафракційного народного депутата Юрія Дерев'янка, висунутого партією «Воля».

    Отже, станом на 1 лютого ЦВК зареєструвала 28 кандидатів у президенти України. Це рекордна кількість зареєстрованих кандидатів у президенти України.

    Нагадаємо, керівник Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна заявила, що явка на вибори президента України 31 березня буде на рівні 2014 року.

     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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