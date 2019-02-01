Соціологи прогнозують явку на виборах на рівні 2014 року



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Явка буде приблизно такою, якою була у першому турі президентських виборів 2014 року - 59,5%, - Бекешкіна

Виборці зі сходу України компенсують відсутність тих, хто розчарувався у політиках, - соціолог

Явка на вибори президента України 31 березня 2019 року буде на рівні 2014 року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла керівник Фонду «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна.

За словами соціолога, явка буде приблизно такою, якою була в першому турі президентських виборів 2014 року - 59,5%.

«З одного боку, багато людей розчарувалися і не хочуть йти на вибори. З іншого, минулі вибори проігнорувала велика частина сходу, тому що вони не бачили там свого кандидата чи партії. Зараз у них є кілька кандидатів, і на вибори вони підуть. І ці тенденції урівноважать одна одну», - зазначила Бекешкіна.

Нагадаємо, раніше Бекешкіна висловила сумніви в тому, що публікація компроматів на конкурентів перед президентськими виборами буде впливати на голос виборця.

Зазначимо, дані опитування Соціологічної групи «Рейтинг» показали, що три чверті українців планують голосувати на президентських виборах. Зокрема, 32% респондентів заявили, що однозначно прийдуть на виборчі дільниці, 42% - швидше прийдуть, 12% - точно не будуть голосувати, 5% - швидше ні, 9% не визначилися.