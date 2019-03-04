ЦВК збільшила кошторис виборів на 6,7 мільйона
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Необхідні кошти перерозподілили з резерву на витрати Центрвиборчкому
Центральна виборча комісія збільшила на понад 6,7 млн гривень кошторис видатків Центрвиборчкому, який наразі складає 282 млн 53 тис. гривень.
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Про це повідомляє прес-служба комісії.
«Комісія внесла зміни до Кошторису видатків Центральної виборчої комісії на підготовку та проведення чергових виборів президента України 31 березня 2019 року, затвердженого постановою ЦВК від 3 січня 2019 року № 6 (зі змінами, внесеними постановою ЦВК від 11 лютого 2019 року № 284), виклавши його у новій редакції. Після внесених змін сума видатків Комісії збільшилась на 6 млн 74 тис. 671 гривню і складає 282 млн 53 тис. 202 гривні», - зазначається у повідомленні.
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