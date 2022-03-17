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    Далі без Італії і Франції. Визначилися усі учасники ¼ фіналу Ліги чемпіонів

    &laquo;Ювентус&raquo; сенсаційно розгромно програв на власному полі іспанському &laquo;Вільярреалу&raquo; - Далі без Італії і Франції. Визначилися усі учасники ¼ фіналу Ліги чемпіонів

    «Ювентус» сенсаційно розгромно програв на власному полі іспанському «Вільярреалу»

    Фото: УЄФА

    «Ювентус» сенсаційно поступився на власному полі

    У Європі відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

    «Ювентус» – «Вільярреал» – 0:3 (перший матч 1:1). Херард Морено, 78 хв. (з пенальті), Пау Торрес, 85 хв., Арнаут Груневельд (з пенальті), 90 хв.

    Результат матчу не в повній мірі відображає те, що відбувалося на полі. Практично рівна гра тривала до першого голу. Гості побігли відігруватися і пропустили ще кілька гольових атак.

    «Лілль» – «Челсі» – 1:2 (перший матч 0:2). Бурак Йилмаз, 38 хв. (з пенальті) – Крістіан Пулішич, 45 хв., Сезар Аспілікуета, 71 хв.

    Непоганий початок від французького клубу і гол на 38 хв. подарував надії господарям на підсумкову перемогу. Але гол «у роздягальню» Пулішича практично поставив вирішив долю протистояння. Аспілікуета за 20 хв. до кінця основного часу поставив крапку у грі.

    Нагадаємо, раніше до ¼ фіналу вийшли «Баварія», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Реал», Бенфіка» і «Атлетіко».

    Жеребкування ¼ фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 18 березня 2022 року о 13:00 за київським часом. Перші матчі відбудуться 5-6 квітня 2022 року, матчі-відповіді — 12-13 квітня.

    Теги: Ліга чемпіонів ФК Челсі новости футбола ФК Ювентус
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    Далі без Італії і Франції. Визначилися усі учасники ¼ фіналу Ліги чемпіонів