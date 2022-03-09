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    Стали відомі перші учасники ¼ футбольної Ліги чемпіонів

    Роберт Левандовські став одним із героїв матчу з РБ Зальцбург - Стали відомі перші учасники ¼ футбольної Ліги чемпіонів
    Роберт Левандовські став одним із героїв матчу з РБ Зальцбург
    Фото: globallookpress.com

    Мюнхенська «Баварія» і «Ліверпуль вийшли до наступного етапу Ліги чемпіонів

    Мюнхенська «Баварія» у матчі-відповіді обіграла РБ «Зальцбург» з рахунком 7:1 (перший матч – 1:1) і вийшла до ¼ фіналу Ліги чемпіонів. Хет-триком відзначився Роберт Левандовські, дублем Томас Мюллер, по одному разу відзначилися Серж Гнабрі і Леруа Сане. За австрійський клуб відзначився Маурітс Кергор.

    Між тим «Ліверпуль» у домашній грі поступився міланському «Інтеру» 0:1, але завдяки гостьовій перемозі над італійцями 2:0, також вийшов до ¼ Ліги чемпіонів. За італійський клуб відзначився Лаутаро Мартінес.

    У середу, 9 березня у матчі-відповіді зустрінуться «Манчестер Сіті» і «Спортінг» (перший матч – 5:0), а також «Реал» Мадрид і ПСЖ (перший матч – 0:1).

    Окрім того, 9 березня відбудуться два матчі Ліги Європи: «Бетіс» – «Айнтрахт» Франкфурт і «Порту» – «Ліон».

    Теги: Ліга чемпіонів Роберт Левандовскі
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    Стали відомі перші учасники ¼ футбольної Ліги чемпіонів