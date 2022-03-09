Стали відомі перші учасники ¼ футбольної Ліги чемпіонів

Роберт Левандовські став одним із героїв матчу з РБ Зальцбург

Мюнхенська «Баварія» і «Ліверпуль вийшли до наступного етапу Ліги чемпіонів

Мюнхенська «Баварія» у матчі-відповіді обіграла РБ «Зальцбург» з рахунком 7:1 (перший матч – 1:1) і вийшла до ¼ фіналу Ліги чемпіонів. Хет-триком відзначився Роберт Левандовські, дублем Томас Мюллер, по одному разу відзначилися Серж Гнабрі і Леруа Сане. За австрійський клуб відзначився Маурітс Кергор.

Між тим «Ліверпуль» у домашній грі поступився міланському «Інтеру» 0:1, але завдяки гостьовій перемозі над італійцями 2:0, також вийшов до ¼ Ліги чемпіонів. За італійський клуб відзначився Лаутаро Мартінес.

У середу, 9 березня у матчі-відповіді зустрінуться «Манчестер Сіті» і «Спортінг» (перший матч – 5:0), а також «Реал» Мадрид і ПСЖ (перший матч – 0:1).

Окрім того, 9 березня відбудуться два матчі Ліги Європи: «Бетіс» – «Айнтрахт» Франкфурт і «Порту» – «Ліон».