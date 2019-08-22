ДБР розслідує побиття чоловіка поліцейськими в Краматорську



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чоловік отримав тілесні ушкодження в ніч на 14 серпня

У Краматорську Донецької області слідчі теруправління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом можливого перевищення влади та службових повноважень працівниками патрульної поліції, які за матеріалами видання UA:Донбас, побили чоловіка.

Про це 22 серпня повідомляє пресслужба ДБР.

«За попередньою інформацією, громадянин отримав тілесні ушкодження в ніч на 14 серпня на одній із вулиць Краматорська. Під час медичного огляду постраждалого лікарі встановили отримання забійної рани верхньої повіки правого ока», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що наразі слідством з’ясовуються обставини інциденту.

Справу відкрили за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів).

В разі доведення вини правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Раніше повідомлялося, що у Кременчуці Полтавської області група п’яних поліцейських побила чоловіка в одному з магазинів.