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    ДБР розслідує смерть чоловіка у патрульному автомобілі в Сумах

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    ДБР розслідує смерть чоловіка у патрульному автомобілі в Сумах
    Фото: Прес-служба ДБР

    Слідчі ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень)

    Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, з’ясовують причини та обставини смерті 29-річного місцевого жителя, яка сталася у автомобілі патрульної поліції.

    Про це 24 квітня повідомляє прес-служба ДБР.

    «Про подію теруправління ДБР оперативно повідомило керівництво Головного управління Нацполіції Сумської області. Після чого слідча група ДБР виїхала на місце пригоди», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що за фактом смерті чоловіка слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (вбивство) та ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень). Тривають невідкладні слідчі дії.

    «Провадження знаходиться на особистому контролі директора теруправління ДБР, розташованого у м. Полтаві, Володимира Тимошка», - заявили у Державному бюро розслідувань.

    Раніше повідомляється, що в центрі Києва невідомий поранив поліцейського і викрав автомобіль патрульних.

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