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    «Де ховається канцлер?»: німецькі ЗМІ зацікавилися таємним відпочинком Меркель

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    «Де ховається канцлер?»: німецькі ЗМІ зацікавилися таємним відпочинком Меркель

    Попередні роки ЗМІ завжди мали фотографії відпустки Меркель із чоловіком Йоахімом Зауером в Альпах

    Німецькі ЗМІ зацікавилися, куди зникла канцлер країни Анґела Меркель, після того як востаннє вона з’являлась публічно разом з чоловіком 25 липня.

    Попередні роки ЗМІ завжди мали фотографії відпустки Меркель із чоловіком Йоахімом Зауером в Альпах, однак цього разу Зауер перебуває на відпочинку із сином від першого шлюбу, пише Reuters.

    Зокрема німецький таблоїд Bild вийшов із заголовками «Де ховається канцлер? В літній резиденції з 90-річною матір’ю в Укермарку? Сімейна криза? Лікарня? Секретна місія?».

    Журнал Der Spiegel сприйняв цю ситуацією з іронією, зазначивши, що Меркель зникла, щоб показати прихильникам правої партії «Альтернатива для Німеччини», що вона незамінна. «Можливо, вона хоче продемонструвати тим, хто каже: «Меркель повинна піти!», якою буде Німеччина, коли «Меркель повинна піти» стане «Меркель вже пішла?», - жартує видання.

    Традиційно період липня-серпня є політично неактивним в Німеччині.

    Найближчою подією для Меркель стане з’їзд власної партії 20 серпня, у якому вона традиційно бере участь.

    Нагадаємо, 17 липня канцлеру Німеччини Анґелі Меркель виповнилося 64 роки.

    Джерело: ТСН

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