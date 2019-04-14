Дебати Порошенка і Зеленського на НСК «Олімпійський». Онлайн-трансляція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На НСК «Олімпійський» прибув президент Порошенко, а ось на Зеленського сьогодні не чекають

Сьогодні, 14 квітня, на НСК «Олімпійський» прибув президент України та кандидат на другий президентський термін Петра Порошенка. Візит президента на НСК пов'язаний з передвиборчими дебатами з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що проведення передвиборчих дебатів передбачено виборчим законодавством. Згідно з законом, дебати повинні відбутися в останню п'ятницю перед днем виборів. Офіційні дебати повинні проходити в студії громадського мовника в строго визначений час.

Також формат дебатів можливий як частина передвиборчої агітації.

Активно тема дебатів почала обговорюватися 3 квітня, коли Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому викликав Порошенка на дебати на НСК «Олімпійський». Він заявив, що «дає на роздуми 24 години». Порошенко відповів, і заявив, що закон передбачає інші умови проведення дебатів, проте погодився дискутувати на стадіоні. З того дня і досі кандидати не можуть домовитися про дату проведення дебатів. Петро Порошенко наполягає на тому, щоб дебати на стадіоні відбулися 14 квітня, а 19 квітня - за законом, у студії «Суспільного».

Володимир Зеленський у свою чергу, наполягає, щоб дебати на «Олімпійському» проходили в п'ятницю, 19 квітня.