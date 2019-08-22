Демократична партія Італії і Рух п’яти зірок обговорять формування коаліції



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Президент Італії Серджіо Маттарелла напередодні прийняв відставку уряду країни

Президент Італії хотів би бачити новий коаліційний уряд вже за кілька днів

Президент Італії Серджіо Маттарелла хотів би, щоб парламентські політичні партії сформували новий коаліційний уряд протягом наступних декількох днів, якщо вони хочуть уникнути проведення дострокових виборів. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Глава італійської держави розпочав процес консультацій щодо формування нового уряду. Спочатку Серджіо Маттарелла проведе зустріч із представниками партії Рух п’яти зірок і з представниками Демократичної партії. Дані політичні сили вже почали закулісні переговори щодо участі в новому коаліційному уряду.

І Рух п’яти зірок, і Демократична партія побоюються дострокових виборів, де партія Ліга півночі, яку очолює одіозний політик Маттео Сальвіні, може отримати більшість голосів. Сальвіні фактично вийшов із коаліційного уряду із Рухом пяти зірок, сподіваючись сформувати нову більшість за результатами нових виборів і обіцяючи збільшити соціальні виплати, не зважаючи на заперечення ЄС. Традиційно в серпні в Італії починається період розробки бюджету на наступний рік.

Нагадаємо, що 20 серпня Джузеппе Конте оголосив про своє рішення піти у відставку після того, як віцепрем'єр Маттео Сальвіні порушив питання про довіру уряду.

Конте звинуватив лідера Ліги Маттео Сальвіні у вівторок у тому, що він поставив власні особисті та партійні інтереси над інтересами країни, попереджаючи, що його спроба повалення уряду може завдати шкоди економіці.