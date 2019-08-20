Уряд Італії йде у відставку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про відставку 20 серпня

Конте сказав, що він піде до президента Серджо Матарелли, щоб подати в відставку

Прем'єрміністр Італії Джузеппе Конте звинуватив лідера «Ліги» Маттео Сальвіні у вівторок у тому, що він поставив власні особисті та партійні інтереси над інтересами країни, попереджаючи, що його спроба повалення уряду може завдати шкоди економіці.

Про це повідомляє Reuters.

Звертаючись до парламенту у зв'язку з політичною кризою, розв'язаною Сальвіні, Конте звинуватив керівника ультраправої «Ліги» у прагненні виграти від зростаючої популярності та спровокувати дострокові вибори, піддаючи небезпеці заплановані реформи.

«Дії уряду закінчуються тут», - заявив Конте, цитує La Rebbublica. Голова МВС Сальвіні «показав, що він слідує за власними інтересами та інтересами своєї партії», зазначив прем'єр.

«Його рішення несуть серйозні ризики для цієї країни», - сказав Конте.

Дебати з приводу політичної кризи триватимуть 3 години і 45 хвилин.

Конте сказав, що він піде до президента Серджо Матарелли, щоб подати в відставку, пише ANSA. Матарелла, за його словами, «керуватиме країною при делікатному переході».