День Незалежності: на окупованому Донбасі розклеїли вітальні листівки



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Листівки-привітання із Днем Незалежності України з'явилися на адмінбудівлях і в житлових кварталах окупованих Донецька та Луганська

На окупованому Донбасі українські патріоти розклеїли привітання до Дня Незалежності України. Фотографії, які підтверджують це, журналістам надіслали жителі окупованих бойовиками міст.

Листівки та плакати з'явилися на адмінбудівлях і в житлових кварталах окупованих Донецька та Луганська. Зокрема, розклеєні листівки помітили на вулицях Петровського та Криворізькій у Донецьку, на вулицях та на одній зі шкіл у Луганську.

Україна святкує День Незалежності 24 серпня.

Трансляцію урочистих заходів можна подивитися тут.