Хода гідності. Святкування Дня Незалежності (трансляція)



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Після Ходи - грандіозний концерт

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує День Незалежності. Президент Володимир Зеленський натомість пообіцяв святкування «у новому форматі»: в Офісі глави держави запланували провести Ходу гідності та виплату премій військовим.

Військову техніку демонструвати не будуть. «Найдорожчою в День Незалежності буде людина — наші талановиті співвітчизники, які приїжджають з усіх куточків України та світу для того, щоб привітати свою країну», — розповів режисер дійства Алан Бадоєв напередодні свята.

Після Ходи має відбутися грандіозний концерт. Рішення Зеленського про відмову від параду розкритикували й політики з інших парламентських партій, і представники інтелігенції.

У дійстві візьмуть участь п'ять оркестрів, українські зірки світової оперної сцени, 18 піаністів і народні артисти України. На урочистій частині заходу співатиме ONUKA – Ната Жижченко, а саунд-продюсер гурту Євген Філатов (відомий також як The Maneken) спродюсує музику до однієї з частин події. Гімн України заспіває Тіна Кароль. Також відомо, що у Ході гідності візьмуть участь відомі на весь світ оперні співаки Андрій Романенко та Євген Орлов (Лауреат конкурсу Пласідо Домінго, соліст Берлінської державної опери), оперні співачки Оксана Крамарева (Лауреатка конкурсу Пласідо Домінго «Опералія») та Анжеліна Швачка. Спеціальним гостем події стане легендарний український композитор Мирослав Скорик.



