День в АТО: бойовики гатили з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів

В результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав

В зоні АТО бойовики у понеділок продовжують порушувати перемир’я та застосовувати на різних ділянках лінії зіткнення окрім піхотного озброєння й міномети. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. На луганському напрямку противник вів вогонь із мінометів калібру 82-мм біля Трьохізбенки та Кримського. Також, впродовж дня, незаконні



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Зона АТО

В результаті ворожих обстрілів жоден український захисник не постраждав

В зоні АТО бойовики у понеділок продовжують порушувати перемир’я та застосовувати на різних ділянках лінії зіткнення окрім піхотного озброєння й міномети.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

На луганському напрямку противник вів вогонь із мінометів калібру 82-мм біля Трьохізбенки та Кримського. Також, впродовж дня, незаконні збройні формування обстрілювали українські підрозділи з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Зокрема, такі збройні провокації відбулися на підступах до Луганського, Травневого, Лобачевого, Малинового і Лопаскиного.

На донецькому напрямку з гранатометів та легкого піхотного озброєння ворог вів вогонь у районі Водяного і Гнутового, що на Приазов’ї, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля Красногорівки. Окрім того, позиції ЗСУ у передмісті Авдіївки окупанти протягом двох годин обстрілювали із гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Загалом, від опівночі до 18:00 російсько-окупаційні війська 11 разів порушили перемир’я.

«У разі потреби українські військовослужбовці давали агресору адекватну відповідь. В результаті ворожих обстрілів жоден наш захисник не постраждав», - резюмували у штабі АТО.

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