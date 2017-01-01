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    Українські військові отримали нову партію гармат для легкої бронетехніки

    З початку року підприємством виготовлено 250 гармат ЗТМ1 та ЗТМ2 - це найбільше за всю історію замовлення від Міністерства оборони
    Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» відвантажив у військові частини Міністерства оборони України нову партію гармат ЗТМ1 і ЗТМ2. Як повідомила прес-служба «Укроборонпрому», таким чином завод повністю виконав Державне оборонне замовлення на 2017 рік, випереджаючи затверджений
    • Вчора, 18:08
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    <p><span>БТР Нацгвардії, озброєний 30-міліметровою гарматою ЗТМ1 </span></p> <p><span>Фото УНІАН</span><br /><br /><br /></p>

    БТР Нацгвардії, озброєний 30-міліметровою гарматою ЗТМ1

    Фото УНІАН


    З початку року підприємством виготовлено 250 гармат ЗТМ1 та ЗТМ2 - це найбільше за всю історію замовлення від Міністерства оборони

    Державне підприємство «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» відвантажив у військові частини Міністерства оборони України нову партію гармат ЗТМ1 і ЗТМ2.

    Як повідомила прес-служба «Укроборонпрому», таким чином завод повністю виконав Державне оборонне замовлення на 2017 рік, випереджаючи затверджений графік.

    «За 10 місяців 2017 року підприємством виготовлено 250 гармат ЗТМ1 та ЗТМ2, а також близько півмільйона одиниць ланок різних модифікацій (кріплення для гармат – ред.). Тим самим завод забезпечив потреби Міністерства оборони України та підприємств оборонного промислового комплексу в повному обсязі», - йдеться в повідомленні.

    У прес-службі зазначили, що кількість виробів, виготовлених підприємством у 2017 році була найбільшою за всю історію замовлень з боку Міністерства оборони України.

    Довідка. Державне підприємство Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки» (НТК «ЗТМ») створено в 1996 році в Кам'янець-Подільському, як спеціалізоване підприємство з розробки та виробництва артилерійсько - стрілецького озброєння.

    НТК «ЗТМ» позиціонує себе як виробник аналогів радянських зразків зброї і є єдиним заводом в Україні, де виготовляється артилерійсько-стрілецька зброя калібром до 30 мм ЗТМ-1 і ЗТМ-2 - українські автоматичні гармати калібру 30 мм ЗТМ-1 призначені для боротьби з легкоброньованої бронетехнікою, знищення живої сили противника і повітряних цілей. Гармата може бути встановлена на різні типи легкої бронетехніки. ЗТМ-2 призначена для боротьби з легкобронированными цілей на дальностях до 1500 метрів, установками ПТРК (протитанковими ракетними комплексами), небронированными засобами і живою силою супротивника на дальностях до 4000 метрів, а також з повітряними цілями. Стрільбу з гармати можна виконувати одиночними пострілами і чергами великим і малим темпами.

     

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