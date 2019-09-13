Денісова обговорила звільнення решти політв’язнів із Уповноваженим МЗС Німеччини



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Омбудсмен Людмила Денісова провела зустріч з Уповноваженим МЗС Німеччини Міхаелем Зібертом

На зустрічі Денісової та Зіберта йшлося про міжнародну підтримку на всіх можливих рівнях та площадках

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в рамках 16-ї зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії провела зустріч з Уповноваженим міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелем Зібертом, на якій обговорювалися наступні кроки щодо звільнення українців, які досі перебувають в ув'язненні на території Росії та анексованого Криму.

Про це Денісова написала 13 вересня у Facebook.

«Обговорили питання щодо процесу звільнення громадян України, що відбулося 7 вересня, та про наступні кроки щодо звільнення наших громадян. Зокрема, обговорили питання міжнародної підтримки на всіх можливих рівнях та площадках», - повідомила омбудсмен.

Крім того, за словами Денісової, на зустрічі піднімали питання щодо майбутньої зустрічі президентів країн - учасниць «Нормандського формату», що може дати ще один поштовх до скорішого звільнення всіх громадян України.

Омбудсмен додала, що під час переговорів вона висловила подяку за співпрацю з громадянином Німеччини - послом ЄС в РФ Маркусом Едером, який активно допомагав у розв'язанні проблем ув’язнених громадян України, які були пов’язані зі станом здоров'я та наданням медичної допомоги.

До слова, з 12 по 14 вересня у Києві проходить 16-а щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Тема цьогорічного форуму – «Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі».

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.