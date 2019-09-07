Другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих у РФ кримських татар, - Зеленський



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Зустріч бранців Кремля в аеропорту «Бориспіль» Фото: president.gov.ua

Президент: Я думаю, що над другим етапом ми будемо серйозно працювати і повернемо вже всіх

Президент Володимир Зеленський заявляє, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар. Про це він сказав журналістам.

«Це (звільнення кримських татар, - ред.) - другий етап... Я думаю, що над другим етапом ми будемо серйозно працювати і повернемо вже всіх», - заявив він.

Зеленський зауважив, що обмін полоненими - це перший етап реалізації домовленостей між президентами Росії та України.

Зазначимо, що 18 вересня в Мінську контактна група може обговорити можливий обмін полоненими між Україною і бойовиками на Донбасі. Зокрема, повідомляється, що під час зустрічі контактної групи в Мінську можуть прийняти рішення про обмін у форматі «200 на 70». Також буде обговорюватися питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення в Петровському і Золотому.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

Зеленський зазначив, що обмін полоненими відбувся без зміни попередніх домовленостей з президентом Росії Володимиром Путіним. Він уточнив, що 7 серпня домовився з Путіним про обмін полоненими. «Президент Зеленський і Президент Путін зробили все, що пообіцяли, не змінюючи по ходу наших домовленостей», - заявив він.

Глава держави зауважив, що «певні люди заважали обміну».

Джерело: Українські новини