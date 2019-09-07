Росія утримує ще 110 громадян України - Денісова



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Людмила Денісова: Звільнимо всіх

Робота над звільненням всіх утримуваних у Росії українців триває

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

«Звільнимо всіх ... У наших списках – це 110 осіб у Росії й окупованому нею Криму», – цитує Денісову «Радіо Свобода».

У свою чергу міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що робота над звільненням всіх утримуваних у Росії українців триває.

«Сенцов, Сущенко, Балух, Кольченко, Гриб, моряки та інші наші нарешті з нами. Але не всі. Продовжуємо роботу, хоч як це складно. Результат того вартий – повернуті друзі», - зазначив він у Twitter.

Раніше у Службі безпеки України заявили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 227 українців.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Тим часом до Москви прибуло 35 осіб: 32 чоловіки і три жінки.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.