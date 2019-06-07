Денісова розповіла, що обговорювала на зустрічі із Зеленським



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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

«Щодо стану здоров'я політв'язнів - ми на постійному контакті з уповноваженими з прав людини в регіонах РФ», - повідомила Денісова

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова у травні мала зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та обговорила питання щодо звільнення політв'язнів.

«Безумовно, з командою новобраного президента і з самим президентом Зеленським я зустрічалась 21 травня, відразу після інавгурації. Ми обговорили всі питання, які стосуються звільнення політв'язнів, військовополонених, заручників, які перебувають як на території РФ, як у тимчасово окупованому Криму, так і на території Донецької і Луганської областей, яка нині не контролюється урядом. Ми обговорили дуже змістовно всі ці моменти, що потрібно зробити для того, щоб це звільнення відбулось», - розповіла Денісова Укрінформу.

При цьому омбудсменка зауважила, що наразі триває переговорний процес, і вона не може «поширювати будь-які дані щодо цього процесу».

«Щодо стану здоров'я політв'язнів - ми на постійному контакті з уповноваженими з прав людини в регіонах РФ, де знаходяться наші політв'язні. Це стосується і Павла Гриба, і Станіслава Клиха, і Едема Бекірова», - повідомила Денісова.

Нагадаємо, підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя продовжив на два місяці термін утримання в слідчому ізоляторі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.