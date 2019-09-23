Денісова розповіла, скількох українців незаконно утримують в Криму та РФ



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Людмила Денісова розповіла на нараді ОБСЄ про 113 українських політв’язнів

Політв'язнів продовжують піддавати тортурам

Станом на 23 вересня, на території Росії та в окупованому Криму незаконно утримуються 113 громадян України.

Про це під час виступу у Варшаві на нараді ОБСЄ повідомила Уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова.

Вона наголосила, що затриманих українців регулярно піддають тортурам, а також порушують їхні права. Денісова закликала міжнародну спільноту звернути на це увагу.

«У пенітенціарних закладах в Росії, на території кримського півострова незаконно утримуються 113 громадян України, у тому числі 89 кримських татар. Окупаційна влада продовжує безпідставно затримувати наших громадян у Криму», - сказала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що українці не застраховані від того, щоб бути позбавленими волі без будь-яких належних на це підстав.

Вона підкреслила, що на території Росії та в окупованому Криму стосовно громадян України порушується принцип презумпції невинуватості, деякі громадян пропадають безвісти.

Денісова підкреслила, що робота щодо повернення громадян України додому продовжується.

«Ми сподіваємося, що незабаром усі наші громадяни будуть на свободі, а територію звільнено. Нам необхідна допомога міжнародної спільноти»,- наголосила омбудсмен.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.