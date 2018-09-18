Денісова заявила, що Україна має шукати нові шляхи для звільнення Сенцова



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Омбудсмен назвала Сенцова справжнім борцем за базові права та свободи людини

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова привітала рішення Верховної Ради щодо схвалення постанови про висунення кандидатури українського кінорежисера, політв’язня в РФ Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Про це Денісова 18 вересня написала у Facebook.

«Олег дійсно гідний цього. За свою патріотичну, життєву позицію він сьогодні страждає в тюрмах окупанта. Він є справжнім борцем за базові права та свободи людини», - зазначила Денісова.

Вона підкреслила, що вся Україна «сьогодні бореться за Олега». «Ми маємо шукати все нові шляхи для повернення його до України, до своїх рідних», - заявила омбудсмен.

Нагадаємо, 18 вересня Верховна Рада підтримала проект постанови №9040 про заяву в Норвезький Нобелівський комітет з висунення кандидатури українського кінорежисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

За проект проголосували 245 народних депутатів.