Рада висунула кандидатуру Сенцова на Нобелівську премію миру



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Олег Сенцов в російській колонії

Сенцова підтримали «за готовність пожертвувати своїм життям заради свободи інших»

Верховна Рада підтримала проект постанови №9040 про заяву в Норвезький Нобелівський комітет з висунення кандидатури українського кінорежисера, політв'язня Кремля Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру.

Проект підтримали 245 народних депутатів.

«З огляду на мужню поведінку Олега Сенцова, якого протиправно утримують у Російській Федерації протягом 4 років, за прояв героїчного ненасильницького протесту проти незаконної окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим, міста Севастополь та окремих районів Донецької та Луганської областей, за відстоювання прав людини, за готовність пожертвувати своїм життям заради свободи інших, Верховна Рада України висуває кандидатуру Олега Сенцова на здобуття Нобелівської премії миру», - сказано у додатку до проекту постанови.

Раніше повідомлялося, що Європейська народна партія, найбільша фракція в Європарламенті, номінувала Сенцова на здобуття премії Сахарова.

Нагадаємо, Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.

Міністерство закордонних справ України закликало країни світу посилити тиск на Росію для звільнення українських політв’язнів, які голодують в знак протесту.

Джерело: РБК-Україна