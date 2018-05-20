Депутат Чумак віщує Тимошенко вихід у другий тур

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Фото: РБК Віктор Чумак

Позафракційний нардеп вважає, що на Юлію Володимирівну орієнтуються патерналісти

Юлія Тимошенко скоріше за все точно буде у другому турі президентських виборів. З таким прогнозом в інтерв’ю «Главкому» виступив позафракційний народний депутат Віктор Чумак.

«В її ніші, якщо не рахувати Киву і Капліна, буде Ляшко і, можливо, Королевська. Бо для Юлії Володимирівни в її ніші потрібен опонент з жіночим обличчям», - вважає народний обранець.

На його думку, в умовному проросійському секторі серед потенційних кандидатів в президенти велика внутрішня конкуренція, оскільки мінімум троє політиків працюють на висунення, а саме Євген Мураєв, Олександр Вілкул і Юрій Бойко. Натомість Віктор Чумак не бачить серед потенційних кандидатів на посаду глави держави Вадима Рабіновича. «Рабінович, скоріше за все, буде провайдером партії «За життя». А на президентську кампанію піде Мураєв. Їм набагато важче домовитися щодо єдиного кандидата, ніж нам. Нам-то перед розстрілом треба буде домовлятися, а їх стріляти ніхто не буде, вони ж свої. Маю на увазі, олігархів», - каже Віктор Чумак.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» позафракційний народний депутат Віктор Чумак пояснив, за яких умов підтримає Вакарчука і Зеленського.